進軍元宇宙！頂呱呱開賣「7款NFT」 加碼「終身8折」

看準「元宇宙」市場的獨特性，同時盼與消費者建立更多元的互動，連鎖速食「頂呱呱」攜手台灣MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司的Qubic，將於2月23日正式進軍元宇宙，首波將以盲盒型態推出7款NFT，共計250個，開到指定款可再獲得頂呱呱商品兌換券，還有機會享「終身8折」的黑卡優惠。另外頂呱呱也將舉行抽獎活動，將送出3個NFT個幸運粉絲。

頂呱呱本次推出的NFT，共計有美麥、沐曉、貝爾、莎士比亞、美樂蒂、川哥、肯尼等角色，每個角色都有自己的屬性與唯一性，每款售價1,000元，採盲盒形式發售，3月8日開盲盒，限量250個。透過Qubic Creator NFT發行服務打造頂呱呱專屬NFT發行平台，並連結Qubic錢包支援信用卡支付功能，NFT新手刷卡就能輕鬆購買。

消費者購買的盲盒將於3月8日開啟，並可獲得不同獎勵。開到限定款「美麥NFT」即可獲得原味炸雞餐券1張，限量13名；開到限定款「肯尼NFT」即可獲得呱呱包兌換券1張，限量25名；開到限定款「美樂蒂NFT」即可獲得地瓜薯條兌換券1張，限量25名。另外4月8日前同時擁有7款NFT者，就有機會獲得頂呱呱終身黑卡1張（限量3名），可享有終身8折優惠。