快訊

詹雅雯首揭罹患帕金森氏症病因 竟是因從小接觸這毒物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一眼看穿！Bell & Ross藍寶石水晶限量表 寶鴻堂獨賣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
芝柏的Quasar Light腕表，以具有高亮度的天文體「類星體」（Quasar）為命名，並具備弓箭造型的Neo-bridges橋板與陀飛輪，全球限量18只，訂價837萬1,600元。圖 / 芝柏表提供
芝柏的Quasar Light腕表，以具有高亮度的天文體「類星體」（Quasar）為命名，並具備弓箭造型的Neo-bridges橋板與陀飛輪，全球限量18只，訂價837萬1,600元。圖 / 芝柏表提供

一向以飛行與軍事為兩大元素的鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）曾在2009年以BR 01 Skull系列為元祖推出首個骷髏主題表款，並先後推出多達10個型號表款，2021年Bell & Ross更在Only Watch慈善拍賣獻上一只Cyber Skull Sapphire Only Watch版，最終並以22萬瑞士法郎、折合台幣約670萬成交。覺得扼腕？沒關係！現在我們有了「親民版」的選擇：Cyber Skull Sapphire全透明藍寶石玻璃版本腕表，再度帶來玩味的視覺魔法，全球限量10只。

藍寶石水晶看似透明，但堅硬、耐刮，過往多使用在手表的鏡面，但要打造成有弧度、曲線、立體的表殼，難度和成本都大幅上升，過往也僅如頂級鐘表品牌RICHARD MILLE、芝柏（Girard Perregaux）、獨立製表品牌MB&F少量製造，可見複雜與成本之高昂。

新款的Cyber Skull Sapphire腕表，其稜角分明的切割線條靈感則來自美國F117 Nighthawk隱形戰機，同時有帶有日本摺紙的手工聯想，而隱形戰機可躲避雷達偵測的特質，一如藍寶石水晶玻璃的特性：既可見也不可見（透明）。再近距離欣賞，Bell & Ross自製BR-Cal.209手動上鏈機芯隱藏在骷髏頭之下，由於主底板形狀與骷髏頭一致，而骨頭遮蓋的夾板則延伸至長43.5毫米、寬45毫米表殼的四個角落並予以固定。

表款除了具備時、分鐘時間顯示，一旦為BR-Cal.209手動上鏈機芯上鏈時，骷髏下巴還將反覆開闔，帶點驚嚇、帶點嘲諷。目前表款為寶鴻堂鐘表獨家銷售，全球限量10只，訂價329萬元，可洽台中五權旗艦店，電話為04-2475-3868，或台北忠孝店，電話則為02- 2775-2158。

既去年2021 Only Watch拍賣之後，Bell & Ross推出「親民版」Cyber Skull Sapphire全透明藍寶石玻璃版本腕表。圖 / 柏萊士提供
既去年2021 Only Watch拍賣之後，Bell & Ross推出「親民版」Cyber Skull Sapphire全透明藍寶石玻璃版本腕表。圖 / 柏萊士提供
透明的藍寶石水晶玻璃加工不易，其成本較一般礦石玻璃高出三倍，更遑論要打造整個藍寶石水晶玻璃表殼的曠日費時。圖 / 柏萊士提供
透明的藍寶石水晶玻璃加工不易，其成本較一般礦石玻璃高出三倍，更遑論要打造整個藍寶石水晶玻璃表殼的曠日費時。圖 / 柏萊士提供
2021年年初時，獨立製表品牌MB&F曾發表一式、四種材質組合的HM9 SV腕表，以五片藍寶石水晶打造成透明表殼，單拋光工時便長達350小時，包含玫瑰金與白金搭配不同顏色機芯合計四種版本，各限量5只。圖 / MB&F 提供
2021年年初時，獨立製表品牌MB&F曾發表一式、四種材質組合的HM9 SV腕表，以五片藍寶石水晶打造成透明表殼，單拋光工時便長達350小時，包含玫瑰金與白金搭配不同顏色機芯合計四種版本，各限量5只。圖 / MB&F 提供
Bell & Ross Cyber Skull Sapphire腕表，全球限量10只，訂價329萬元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross Cyber Skull Sapphire腕表，全球限量10只，訂價329萬元。圖 / 柏萊士提供

品牌 戰機

延伸閱讀

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

胸前挖空太辣囉！Chiara西裝外套鑲嵌3萬顆水晶

屏東熱博夢幻水晶魚區 觀賞魚爭奇鬥豔超吸睛

一眼看光光？CORUM Panoramique陀飛輪 根本魔術大師！

相關新聞

好市多熱門「紅盒飲品」解除限購令 會員哀號：更難買了

一名網友昨(21)日在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」PO文表示：「嘿嘿，牛奶取消購買限制了，今早買了一箱回家！此外，是因為天氣涼快嗎？星期一早上去的人不多。」隨文附上一張6盒共一箱的科克蘭鮮乳紅盒包裝牛奶。

好想在這上班！4間設計感十足的夢幻辦公室

新型的辦公空間打破傳統印象，常利用繽紛色彩、綠意植栽美化環境；也更會規畫開放式座位設計，希望提供更為彈性的辦公區，鼓勵交流、討論發生。

【老屋大作戰】開門見廳的格局 沒浴室的主臥 如何賦予40年老宅新生命？

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

【老屋大作戰】解放被白蟻佔據的舊公寓 還30年老宅一個日光滿溢的盛夏

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

重現舊時富麗奢華 印度巴瓦拉堡特色酒店

為了重新演繹那段已逝去的風光歲月、重現七百年前的富麗奢華，巴瓦拉堡六善酒店（Six Senses Fort Barwara）把本來建於14世紀的城堡精心細緻地改造成一個擁有48間套房的度假飯店，其中包含5間特色套房。

不用花大錢！輕鬆入手一個世代的製表工藝與日式美學

時間築起歷史，而歷史樹立新典範，CITIZEN集團旗下的百年品牌BULOVA便以經典為基礎，打造全新AEROJET機械腕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。