一眼看穿！Bell & Ross藍寶石水晶限量表 寶鴻堂獨賣

一向以飛行與軍事為兩大元素的鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）曾在2009年以BR 01 Skull系列為元祖推出首個骷髏主題表款，並先後推出多達10個型號表款，2021年Bell & Ross更在Only Watch慈善拍賣獻上一只Cyber Skull Sapphire Only Watch版，最終並以22萬瑞士法郎、折合台幣約670萬成交。覺得扼腕？沒關係！現在我們有了「親民版」的選擇：Cyber Skull Sapphire全透明藍寶石玻璃版本腕表，再度帶來玩味的視覺魔法，全球限量10只。

藍寶石水晶看似透明，但堅硬、耐刮，過往多使用在手表的鏡面，但要打造成有弧度、曲線、立體的表殼，難度和成本都大幅上升，過往也僅如頂級鐘表品牌RICHARD MILLE、芝柏（Girard Perregaux）、獨立製表品牌MB&F少量製造，可見複雜與成本之高昂。

新款的Cyber Skull Sapphire腕表，其稜角分明的切割線條靈感則來自美國F117 Nighthawk隱形戰機，同時有帶有日本摺紙的手工聯想，而隱形戰機可躲避雷達偵測的特質，一如藍寶石水晶玻璃的特性：既可見也不可見（透明）。再近距離欣賞，Bell & Ross自製BR-Cal.209手動上鏈機芯隱藏在骷髏頭之下，由於主底板形狀與骷髏頭一致，而骨頭遮蓋的夾板則延伸至長43.5毫米、寬45毫米表殼的四個角落並予以固定。