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證號4、5、6、7、8注意！台南遠東房價1.6折、再享升等

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉3月周年慶，餐飲消費滿1,300元可參加幸運抽獎，有機會抽得免費住宿及餐飲。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉3月周年慶，餐飲消費滿1,300元可參加幸運抽獎，有機會抽得免費住宿及餐飲。圖／台南遠東提供

台南遠東香格里拉迎接3月23日周年慶，每周將推出各種住房及餐飲優惠。其中，3月推出用餐不限金額、送餐飲300元抵用券，單筆消費滿1,300元、可參加幸運抽獎活動，獎項總價值超過120萬元，含免費住宿、自助餐券、櫻桃烤鴨三吃券等。

住宿部分則有「我生日．你禮遇」對號入住專案，4月底前出示身份證號含「4」、「5」、「6」、「7」或「8」預定除可享優惠價、再打85折，最低可以原價約1.6折入住；五碼全中，再享免費升等客房。

搶攻春遊商機，台南遠東香格里拉率先推出「我生日．你禮遇」對號入住周年慶專案，即日起至4月30日，只要身分證號含「4」、「5」、「6」、「7」或「8」任一碼，以官網優享價預訂指定房型可享85折，每房不含早餐最低3,650元起（原價每晚23,100 元，約原價的.16折）、含早餐最低4,038元起（原價每晚24,508 元，約原價的1.6折）；此外，身份證號含上述五碼，立即免費升等至雅仕套房，並贈送豪華閣貴賓房傍晚雞尾酒時光及各項禮遇，每日限量供應。

3月1日至31日，大廳茶軒每日晚間6至9點推出「啤酒肉食嘉年華」，精選多道餐酒佳餚及沁涼啤酒每套499元起；The Mezz牛排龍蝦館則推出「點主餐送甜點」活動，每周五至周日晚間6點至9點，用餐就送味蕾視覺雙享受的煙燻檸檬塔甜點；品香坊外賣部「天天好友日」手沖咖啡及茶品第二杯五折，3月23日「快閃12小時」買一送一大放送 。

3月14日至17日，凡至醉月樓非包廂區用餐每位贈送招牌雞汁小籠包、貴賓包廂則贈送每桌精選紅酒乙瓶；3月21日至24日，遠東Café自助餐廳晚餐時段加碼現切爐烤戰斧牛排與羊腿。

相關資訊可洽：06-702-8899，06-702-8856。

台南遠東香格里拉周年慶，1F品香坊3月「天天好友日」手沖咖啡及茶品第二杯五折，3月23日加碼「快閃12小時」買一送一。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉周年慶，1F品香坊3月「天天好友日」手沖咖啡及茶品第二杯五折，3月23日加碼「快閃12小時」買一送一。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉周年慶，10F遠東Cafe自3月21日至24日晚餐現切爐烤牛排霸氣升級為爐烤戰斧牛排與羊腿。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉周年慶，10F遠東Cafe自3月21日至24日晚餐現切爐烤牛排霸氣升級為爐烤戰斧牛排與羊腿。圖／台南遠東提供

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