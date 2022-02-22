證號4、5、6、7、8注意！台南遠東房價1.6折、再享升等

台南遠東香格里拉迎接3月23日周年慶，每周將推出各種住房及餐飲優惠。其中，3月推出用餐不限金額、送餐飲300元抵用券，單筆消費滿1,300元、可參加幸運抽獎活動，獎項總價值超過120萬元，含免費住宿、自助餐券、櫻桃烤鴨三吃券等。

住宿部分則有「我生日．你禮遇」對號入住專案，4月底前出示身份證號含「4」、「5」、「6」、「7」或「8」預定除可享優惠價、再打85折，最低可以原價約1.6折入住；五碼全中，再享免費升等客房。

搶攻春遊商機，台南遠東香格里拉率先推出「我生日．你禮遇」對號入住周年慶專案，即日起至4月30日，只要身分證號含「4」、「5」、「6」、「7」或「8」任一碼，以官網優享價預訂指定房型可享85折，每房不含早餐最低3,650元起（原價每晚23,100 元，約原價的.16折）、含早餐最低4,038元起（原價每晚24,508 元，約原價的1.6折）；此外，身份證號含上述五碼，立即免費升等至雅仕套房，並贈送豪華閣貴賓房傍晚雞尾酒時光及各項禮遇，每日限量供應。

3月1日至31日，大廳茶軒每日晚間6至9點推出「啤酒肉食嘉年華」，精選多道餐酒佳餚及沁涼啤酒每套499元起；The Mezz牛排龍蝦館則推出「點主餐送甜點」活動，每周五至周日晚間6點至9點，用餐就送味蕾視覺雙享受的煙燻檸檬塔甜點；品香坊外賣部「天天好友日」手沖咖啡及茶品第二杯五折，3月23日「快閃12小時」買一送一大放送 。

3月14日至17日，凡至醉月樓非包廂區用餐每位贈送招牌雞汁小籠包、貴賓包廂則贈送每桌精選紅酒乙瓶；3月21日至24日，遠東Café自助餐廳晚餐時段加碼現切爐烤戰斧牛排與羊腿。