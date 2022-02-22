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住捷絲旅三重防疫旅館 就送「晶華酒店栢麗廳餐券」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
捷絲旅台北三重館3~4月推出「落實防疫享美饌」住房專案，旅客可以每晚2,800元入住豪華客房，並獲贈晶華酒店柏麗廳平日自助式午餐券兩張。圖／晶華酒店提供
捷絲旅台北三重館3~4月推出「落實防疫享美饌」住房專案，旅客可以每晚2,800元入住豪華客房，並獲贈晶華酒店柏麗廳平日自助式午餐券兩張。圖／晶華酒店提供

捷絲旅三重館於2021年12月1日起轉為防疫旅館，3月起至4月底，與台北晶華酒店合作推出「落實防疫享美饌」住房專案，旅客可以每晚2,800元的優惠價格入住豪華客房，並獲贈晶華酒店栢麗廳平日自助式午餐券兩張。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通便利、生活機能完善，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房平均坪數7到9坪，全館皆為獨立空調，並擁有大片對外落地窗，浴室採乾濕分離設計，格局舒適乾淨。飯店另規劃有Extended Stay (延伸住宿)房型，不但加大房間坪數，更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造像家一般的舒適感。

此外，防疫旅客入住前，以及入住期間，皆有專人24小時通訊軟體貼心提供服務，包括全天候餐飲及相關物資配送，每天定時以紫外線消毒走道、電梯等公共區域，位於館內一樓的Just Café捷食藝團隊設計的菜單，多變且豐富。

此次配合活動贈送的栢麗廳餐點，曾經被美國有線電視網CNN報導評選為全台最豐盛的自助美食，享有「天下第一廳」的美譽。

捷絲旅官網：http://www.justsleep.com.tw/，訂房專線：02-7735-5000。

晶華酒店的柏麗廳自助餐廳，享有「天下第一廳」的美譽。圖／晶華酒店提供
晶華酒店的柏麗廳自助餐廳，享有「天下第一廳」的美譽。圖／晶華酒店提供

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