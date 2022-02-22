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振興券晚鳥優惠！和逸台南西門館用餐「第二件5折」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
振興券晚鳥優惠來了！Cozzi KITCHÉN任一餐點第二項5折。圖／和逸飯店提供
振興券晚鳥優惠來了！Cozzi KITCHÉN任一餐點第二項5折。圖／和逸飯店提供

和逸飯店台南西門館與美國卡通頻道（Cartoon Network）合作，打造獨特創新的親子主題旅遊體驗，今年跨界與音樂劇《貓CATS》合作，即日起至3月10日推出音樂劇《貓》住房專案，含早餐及門票(價值5,600元)，每晚7,999元起，另同步推出振興券晚鳥優惠。

被譽為「世界四大百老匯經典音樂劇」之一《貓》盛大抵台，受疫情延宕一年，3月11日至3月13日將於台南文化中心登場，和逸飯店‧台南西門館趁勢推出「府城百老匯之─貓」1泊1食住房專案，即日起至3月10日熱烈開賣。

此外，和逸西門館Cozzi KITCHÉN也祭出紙本振興券晚鳥優惠，2月25日至4月30日來店用餐消費任一品項餐點，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，即享第二件5折優惠，加入AMAZZING CLUB會員再加贈蛋糕。消費用餐，還可以優惠價139元加購奇趣操場暢遊券，小火車、電動車多款遊戲設施讓小朋友開心玩。

Cozzi KITCHÉN電話：06 -702-6699。

和逸飯店台南西門館，推出貓劇住房專案。圖／和逸飯店提供
和逸飯店台南西門館，推出貓劇住房專案。圖／和逸飯店提供
貓劇百老匯音樂之旅，含「自助式早餐」及「音樂劇門票」(價值5,600元)，每晚7,999元起。圖／和逸飯店提供
貓劇百老匯音樂之旅，含「自助式早餐」及「音樂劇門票」(價值5,600元)，每晚7,999元起。圖／和逸飯店提供

台南 音樂劇 卡通

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