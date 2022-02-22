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今起連續14天！85˚C草莓牛奶第二杯半價
抓住草莓季的尾巴，85℃推出「草莓季甜蜜大賞」，從今(22日)起至3月7日連續14天優惠，包括草莓牛奶第二杯半價，平均一杯48元；另外草莓季切片和麵包坊新推出的草莓生乳包、繽紛草莓等，第二件8折(價低者折)，數量有限，售完為止。
85˚C草莓系列甜品向來熱銷，今年1月6日上市的三款草莓季切片，「雪莓乳酪」切片58元、「草莓甜心」切片55元、「莓果巧克」切片65元，使用當季新鮮草莓，搭配來自法國著名諾曼第產區的愛樂薇乳製品，綿密與濃郁風味，成功擄獲民眾味蕾，不到兩個月的時間，總銷售達12萬片，營業額達7百萬元。
2月22日至3月7日草莓季甜蜜大賞，85˚C加碼回饋，包括蛋糕、飲料、麵包部分都有優惠。其中1月份上市的三款草莓季切片，全部第二件8折，最低組合價99元。
全台麵包坊也推出兩款新品，嚴選法國諾曼第的愛樂薇鮮奶油，還有五星級甜點店專用的義式傳統乳酪MASCARPONE，其中，「草莓生乳包」售價45元，外型圓巧可愛，內餡是一顆顆碩大草莓和特調奶霜完美結合。如果喜歡多一點層次風味，「繽紛草莓」則是添加酥脆口感的酥菠蘿在內餡，售價同為45元，優惠期間同享第二件8折。
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