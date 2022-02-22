今起連續14天！85˚C草莓牛奶第二杯半價

抓住草莓季的尾巴，85℃推出「草莓季甜蜜大賞」，從今(22日)起至3月7日連續14天優惠，包括草莓牛奶第二杯半價，平均一杯48元；另外草莓季切片和麵包坊新推出的草莓生乳包、繽紛草莓等，第二件8折(價低者折)，數量有限，售完為止。

85˚C草莓系列甜品向來熱銷，今年1月6日上市的三款草莓季切片，「雪莓乳酪」切片58元、「草莓甜心」切片55元、「莓果巧克」切片65元，使用當季新鮮草莓，搭配來自法國著名諾曼第產區的愛樂薇乳製品，綿密與濃郁風味，成功擄獲民眾味蕾，不到兩個月的時間，總銷售達12萬片，營業額達7百萬元。

2月22日至3月7日草莓季甜蜜大賞，85˚C加碼回饋，包括蛋糕、飲料、麵包部分都有優惠。其中1月份上市的三款草莓季切片，全部第二件8折，最低組合價99元。