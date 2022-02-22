高雄萬豪、漢來、福華端異國美食 舌尖也能偽出國

受疫情影響，民眾無法出國，高雄飯店業者開辦異國美食節，還加抽來回機票，讓饕客的舌尖瞬秒間也能「偽出國」，高雄萬豪酒店今天起推出「加拿大美食節」，即端出龍蝦及特色牛肉料理，福華飯店網美咖啡廳Hovii Café則進駐衛武營藝文中心歌劇院開快閃店，賣歐洲聖誕市集香料酒的熱紅酒，漢來大飯店「PAVO餐酒館」，以南洋殖民、旅行、輕奢等元素，打造異國空間氛圍。

高雄萬豪酒店豪享自助餐廳今天起到3月20日推出「加拿大美食節」，把焗烤奶油龍蝦、特色牛肉料理、加國啤酒端上桌，還祭出加拿大雙來回機票供抽獎。美食節由加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大農業及農業食品等單位聯合舉辦，由豪享自助餐廳主廚 Dario Bracco 和皇饕牛排館主廚楊峻烹調出系列風味佳餚及啤酒，帶大家的味蕾漫遊加拿大。

萬豪表示，加拿大為世界級龍蝦之都，美洲螯龍蝦生長於冰冷海域，肉質緊實，主廚以特製香料焗烤，讓人吮指回味；另加拿大牛隻多吃榖物，烹調上桌的牛隻嚴選2、3歲幼牛，肉質細嫰。皇饕牛排館推出美味的加拿大生牛肉薄片沙拉，爐烤紐約客、酥皮燉加拿大牛肉、牛肉馬鈴薯沙拉等美味，晚餐有加拿大威靈頓牛肉派，活動期間可抽加拿大雙來回機票，住宿券、餐券，用餐時還有加拿大籍旅台音樂家薛瑪斯彈奏歌曲。

高雄福華Hovii Cafe燈會期間近駐衛武營國家藝術文化中心歌劇院，販售現烤肉桂捲、義式燉飯、招牌金磚、手工餅乾、麵包、飲品等，其中松露野菇燻肉燉飯受到許多民眾喜愛，另外販售源於歐洲聖誕市集香料酒的熱紅酒。讓民眾在國家級表演藝術場館中享受五星級餐飲服務。2月25日至28日中午12點至晚間9點，前50人打卡即送限量版濾掛咖啡包。