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好市多熱門「紅盒飲品」解除限購令 會員哀號：更難買了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為網友一次購得的一箱科克蘭牛奶。擷自臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」。
圖為網友一次購得的一箱科克蘭牛奶。擷自臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」。

一名網友昨(21)日在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」PO文表示：「嘿嘿，牛奶取消購買限制了，今早買了一箱回家！此外，是因為天氣涼快嗎？星期一早上去的人不多。」隨文附上一張6盒共一箱的科克蘭鮮乳紅盒包裝牛奶。

PO文一出，讓不少網友大吃一驚，並大呼：「真是個好消息！」據了解，好市多自去(2021)年11月頒出科克蘭牛乳限購令後，憑卡消費，一人僅限購2盒229元的牛奶，當時便有「買不到鮮奶的都市傳說」，讓不少消費者為此大嘆：「究竟為什麼總是買不到？」

好市多曾經為了會員抱怨買不到科克蘭牛奶、經常撲空的窘況做出解釋，表示科克蘭牛奶的船期亂，冷藏溫控貨櫃也十分不足，以致數量上無法供應穩定，在消費者抱怨買不到後，好市多禁出限購令，限購措施得以供應量才能決定何時解除。

但也有網友哀嘆，解除限購令後，往後是不是又會買不到科克蘭牛奶，「不限購...一般上班族會不會又更容易買不到了？」各地網友也立即回報牛奶的供應量，有許多地區的網友大喊沒貨，冰箱上牛奶區都空空如也。

也有人反映很幸運，一進場買牛奶，就剛好看到好幾台推車進貨中，「隨手抱了一箱（特地問工作人員沒限量）」，不少人趕在昨天赴賣場一探究竟也是撲空，被疑是可能太早還沒從倉庫中補貨上架，只好拿了兩瓶義美離去。

有網友建議大家，不要過早去搶科克蘭牛奶，因為賣場大多在十點左右才會從倉庫裡運出來放入冰庫。有人質疑這次解除限購令，原因是不是不單純？「是不是這次進太多，在消庫存？」有網友也幽好市多一默，認為「現在流行衛生紙跟蛋，牛奶已經退流行」，所以才接地氣解除限購令。

好市多

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