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必勝客×跑跑卡丁車！買餐送「必勝客外送車」虛寶

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
凡購買必勝客Hot個人獨享餐，就可獲得「跑跑卡丁車RUSH+」的必勝客外送車虛寶。圖／必勝客提供
凡購買必勝客Hot個人獨享餐，就可獲得「跑跑卡丁車RUSH+」的必勝客外送車虛寶。圖／必勝客提供

就算不是必勝客外送員，也能享受騎乘必勝客外送車的樂趣！「必勝客」即日起與手遊「跑跑卡丁車RUSH+」攜手合作，推出限定版道具「必勝客美味Hot燒外送車」，只要購買指定款套餐就可獲得，讓粉絲們可以騎乘著必勝客外送車在「跑跑卡丁車RUSH+」遊戲內奔馳。

即日起至3月4日期間，凡點購Hot個人獨享比薩餐（105元起）、紙包筆管麵餐（199元起），或是「Hot任選雙享餐（299元起）」，以及Hot拼盤比薩餐（799元起）、Hot任選大比薩餐（558元起）、Hot任選小比薩餐（398元起），就可獲得跑跑卡丁車RUSH+遊戲虛寶卡一張，內含有「必勝客外送車（永久）」、「必勝客胎痕（永久）」、「必勝客氣球（10個）」等3款道具，中獎率100%，讓玩家可以品嚐必勝客餐點之餘，同時駕馭必勝客外送車於遊戲中狂奔。活動僅限全台必勝客實體門市、網路訂餐、外送服務適用，第三方外送平台不適用。

同樣為速食餐點，「麥當勞」則是自2月23日起，限時28天推出大麥克家族新成員「香鷄大麥克」，讓不吃牛肉的民眾也能輕鬆享用。另外還有肉量加倍成4片的「無敵大麥克」同步登場，單品售價各為95元、115元。

必勝客 外送員 麥當勞 速食

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