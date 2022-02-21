詹朴2022秋冬首次執導服裝秀 曾愷玹女特務穿梭時空

服裝設計師詹朴創立的品牌APUJAN，每一季的服裝都透過不同的形態與設計，營造帶有科幻與架空世界的風格。品牌於今（2月21）日登上2022秋冬倫敦時裝周官方日程，發表本季「故事奪還者」（The Ballad of A Story Keeper）時裝系列，由品牌創意總監詹朴執導的時裝秀影片除了於台北時間晚間7:15分與倫敦同步上線，也率先於台灣時間下午2點於台北三創生活園區舉辦首映會。

詹朴首次擔任導演，邀請女星曾愷玹，以及品牌好友簡廷芮、大元（林艾璇）、魚丁糸吉他手劉家凱、新興的人氣女星林襄特別共同演出，呈現猶如科幻諜報版的「愛麗絲夢遊仙境」故事情節：曾愷玹飾演的「特務」身穿本季特殊皮革質感禮服，穿梭至故事中的場景，先是遇到猶如「引路人」的林襄，一身魔幻色彩禮服點出如夢似幻的氛圍，接著在宴會上遇見「時間觀察者」簡廷芮，融合當代與復古元素的旗袍款型禮服，點出她可穿梭於不同時空的能力；而在「宴會主人」大元派人追捕下，曾愷玹從「信物保管者」劉家凱手中取得穿梭至原來時空的關鍵物件。

詹朴在發表會上表示，「這次是想要透過演員擔任看秀嘉賓的視角，和類似諜報故事中的設定來看一場服裝秀。過往在實體秀上，看秀賓客也是整體演出的一部分，除了model穿戴的服裝之外，賓客在現場會看到彼此、他們的反應、穿著的衣服等，所以我們在拍攝影片的時候延續這視角。希望用影像的形式，在疫情時代仍然可以將畫面傳送出去、用影像述說服裝的故事。」

這是品牌連續第四季舉辦與倫敦時裝周同步播放的數位時裝秀，「數位時裝秀跟實體時裝秀各有無可取代的地方，」詹朴分析，「實體時裝秀更注重一氣呵成，更多現場的互動跟現場的感受。數位時裝秀有更多前置準備的時間，更多後續調整的時間，但對接涵蓋的單位溝通會更多。兩者都有不同的難度。我們仍然是在做同樣的事情，只用了不同的方式。」

除了自己的服裝秀影片，本月上線的生祥樂隊「樹豆」MV 亦由詹朴執導。被問到設計服裝還是導演影片比較難？詹朴笑說，「都很難！因為兩者都是大量的瑣碎工作的結合、都要大量的團隊合作，要把想像世界的轉換成現實！」演出女主角的曾愷玹還因為裡面的武打情節瘀青受傷，她笑說，「本來以為設計師拍影片就是擺擺pose就好，後來發現APU要在裡面加了很多元素，真的需要去練習武打，雖然剪出來可能只有幾秒鐘，但讓我知道APU做事都是來真的！」