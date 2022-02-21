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詹朴2022秋冬首次執導服裝秀 曾愷玹女特務穿梭時空

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、大元、創意總監詹朴、曾愷玹、簡廷芮出席APUJANAPUJAN 2022秋冬發表會。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、大元、創意總監詹朴、曾愷玹、簡廷芮出席APUJANAPUJAN 2022秋冬發表會。記者李政龍／攝影

服裝設計師詹朴創立的品牌APUJAN，每一季的服裝都透過不同的形態與設計，營造帶有科幻與架空世界的風格。品牌於今（2月21）日登上2022秋冬倫敦時裝周官方日程，發表本季「故事奪還者」（The Ballad of A Story Keeper）時裝系列，由品牌創意總監詹朴執導的時裝秀影片除了於台北時間晚間7:15分與倫敦同步上線，也率先於台灣時間下午2點於台北三創生活園區舉辦首映會。

詹朴首次擔任導演，邀請女星曾愷玹，以及品牌好友簡廷芮、大元（林艾璇）、魚丁糸吉他手劉家凱、新興的人氣女星林襄特別共同演出，呈現猶如科幻諜報版的「愛麗絲夢遊仙境」故事情節：曾愷玹飾演的「特務」身穿本季特殊皮革質感禮服，穿梭至故事中的場景，先是遇到猶如「引路人」的林襄，一身魔幻色彩禮服點出如夢似幻的氛圍，接著在宴會上遇見「時間觀察者」簡廷芮，融合當代與復古元素的旗袍款型禮服，點出她可穿梭於不同時空的能力；而在「宴會主人」大元派人追捕下，曾愷玹從「信物保管者」劉家凱手中取得穿梭至原來時空的關鍵物件。

詹朴在發表會上表示，「這次是想要透過演員擔任看秀嘉賓的視角，和類似諜報故事中的設定來看一場服裝秀。過往在實體秀上，看秀賓客也是整體演出的一部分，除了model穿戴的服裝之外，賓客在現場會看到彼此、他們的反應、穿著的衣服等，所以我們在拍攝影片的時候延續這視角。希望用影像的形式，在疫情時代仍然可以將畫面傳送出去、用影像述說服裝的故事。」

這是品牌連續第四季舉辦與倫敦時裝周同步播放的數位時裝秀，「數位時裝秀跟實體時裝秀各有無可取代的地方，」詹朴分析，「實體時裝秀更注重一氣呵成，更多現場的互動跟現場的感受。數位時裝秀有更多前置準備的時間，更多後續調整的時間，但對接涵蓋的單位溝通會更多。兩者都有不同的難度。我們仍然是在做同樣的事情，只用了不同的方式。」

除了自己的服裝秀影片，本月上線的生祥樂隊「樹豆」MV 亦由詹朴執導。被問到設計服裝還是導演影片比較難？詹朴笑說，「都很難！因為兩者都是大量的瑣碎工作的結合、都要大量的團隊合作，要把想像世界的轉換成現實！」演出女主角的曾愷玹還因為裡面的武打情節瘀青受傷，她笑說，「本來以為設計師拍影片就是擺擺pose就好，後來發現APU要在裡面加了很多元素，真的需要去練習武打，雖然剪出來可能只有幾秒鐘，但讓我知道APU做事都是來真的！」

以開發布料為主要特色之一的APUJAN，本季持續創作各種新型布料及不同類型的針織、緹花與印花，結合東方傳統服飾的細節跟西方服飾的輪廓，例如曾愷玹在影片中穿著的黑色禮服，形式雖然是西式的禮服，但鏤空禮服的立領細節，增添了優雅的氣質。簡廷芮的印花旗袍，圓形開衩的裙型則展現當代年輕感。秀上鞋款則持續與adidas Originals合作，部分禮服款則搭配品牌開發的厚底包鞋、球鞋或高跟鞋，表達當代自由無侷限的風格。

APUJAN 2022秋冬禮服的剪裁與色彩線條營造出奇幻的視覺效果。圖／APUJAN提供
APUJAN 2022秋冬禮服的剪裁與色彩線條營造出奇幻的視覺效果。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌好友林襄在時裝秀影片中飾演「引路人」。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友林襄在時裝秀影片中飾演「引路人」。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、簡廷芮、創意總監詹朴、大元、曾愷玹出席APUJANAPUJAN 2022秋冬發表會。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、簡廷芮、創意總監詹朴、大元、曾愷玹出席APUJANAPUJAN 2022秋冬發表會。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友、女星曾愷玹在時裝秀影片中化身神秘特務。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友、女星曾愷玹在時裝秀影片中化身神秘特務。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友簡廷芮在時裝秀影片中飾演「時間觀察者」，以融合當代與復古元素的旗袍款型禮服，呼應其可穿梭於不同時空的能力。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友簡廷芮在時裝秀影片中飾演「時間觀察者」，以融合當代與復古元素的旗袍款型禮服，呼應其可穿梭於不同時空的能力。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友、女星曾愷玹在時裝秀影片中化身神秘特務。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友、女星曾愷玹在時裝秀影片中化身神秘特務。記者李政龍／攝影
詹宏志低調出席APUJAN 2022 秋冬系列發表會，欣賞兒子詹朴首次執導的作品。記者李政龍／攝影
詹宏志低調出席APUJAN 2022 秋冬系列發表會，欣賞兒子詹朴首次執導的作品。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友大元穿著融合東⻄方風格的馬甲禮服，在時裝秀影片中飾演「宴會主人」。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌好友大元穿著融合東⻄方風格的馬甲禮服，在時裝秀影片中飾演「宴會主人」。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、簡廷芮、創意總監詹朴、大元、曾愷玹出席APUJANAPUJAN 2022秋冬發表會。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、簡廷芮、創意總監詹朴、大元、曾愷玹出席APUJANAPUJAN 2022秋冬發表會。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、大元、簡廷芮、曾愷玹一起演出首次由創意總監詹朴執導的時裝秀影片。記者李政龍／攝影
（由左至右）APUJAN品牌好友林襄、大元、簡廷芮、曾愷玹一起演出首次由創意總監詹朴執導的時裝秀影片。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌創意總監詹朴首次執導時裝秀影片。記者李政龍／攝影
APUJAN品牌創意總監詹朴首次執導時裝秀影片。記者李政龍／攝影
許多件長洋裝在意想不到的地方裝飾鏤空細節。圖／APUJAN提供
許多件長洋裝在意想不到的地方裝飾鏤空細節。圖／APUJAN提供
APUJAN一貫的風格擅長融合不同類型的針織等布料。圖／APUJAN提供
APUJAN一貫的風格擅長融合不同類型的針織等布料。圖／APUJAN提供
APUJAN 2022秋冬系列在西式輪廓中注入東方傳統細節。圖／APUJAN提供
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品牌 倫敦

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