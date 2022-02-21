聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／21年「樂雅樂松江店」熄燈！加碼送88折優惠券
記憶中的餐廳又要少一間！因店面所在的東元大樓都更改建，因此位於台北市長春、松江路口的「樂雅樂松江店」，預計將於2月28日結束營業，結束已達21年的歷史。為了感謝顧客支持，歇業前也推出一系列優惠方案。
來自日本的「樂雅樂」，在1991年由東元電機與日本Royal株式會社合資直營登台，也引進家庭式連鎖西餐的外食概念，主打以日式精緻手法所作的創意和風洋食，提供牛排、和牛漢堡排、異國料理、和風御膳、咖哩等多樣化的甜點，還有專為小朋友設計的兒童菜單。除了餐點之外，樂雅樂也販售有咖哩調理包、冷凍牛排、北海道干貝、餅乾等品項。樂雅樂目前在台北、台中、台南等地均有餐廳，高鐵高雄站內也有便當櫃位。此次即將結束營業的「樂雅樂松江店」，自2001開幕至今，已經有21年的歷史，在google地圖上累積超過1,000則評論，平均3.6分。
松江店發布公告指出，因應都更改建，將於2月28日暫停營業。另外至2月28日前，來店消費不限金額，即贈鄰近店舖內用88折或升級套餐優惠券；購買全系列外商品，則可享滿千折百的優惠。業者也表示，未來將會在中山區找尋合適地點重新開幕，民眾可先改前往敦化店、站前店、頂好店等鄰近店舖用餐。另外樂雅樂第13間門市，預計將於今年10月進駐南港生技園區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言