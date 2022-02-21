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獨／21年「樂雅樂松江店」熄燈！加碼送88折優惠券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
樂雅樂松江店因都更因素，將於2月28日結束營業。記者陳睿中／攝影
樂雅樂松江店因都更因素，將於2月28日結束營業。記者陳睿中／攝影

記憶中的餐廳又要少一間！因店面所在的東元大樓都更改建，因此位於台北市長春、松江路口的「樂雅樂松江店」，預計將於2月28日結束營業，結束已達21年的歷史。為了感謝顧客支持，歇業前也推出一系列優惠方案。

來自日本的「樂雅樂」，在1991年由東元電機與日本Royal株式會社合資直營登台，也引進家庭式連鎖西餐的外食概念，主打以日式精緻手法所作的創意和風洋食，提供牛排、和牛漢堡排、異國料理、和風御膳、咖哩等多樣化的甜點，還有專為小朋友設計的兒童菜單。除了餐點之外，樂雅樂也販售有咖哩調理包、冷凍牛排、北海道干貝、餅乾等品項。樂雅樂目前在台北、台中、台南等地均有餐廳，高鐵高雄站內也有便當櫃位。此次即將結束營業的「樂雅樂松江店」，自2001開幕至今，已經有21年的歷史，在google地圖上累積超過1,000則評論，平均3.6分。

松江店發布公告指出，因應都更改建，將於2月28日暫停營業。另外至2月28日前，來店消費不限金額，即贈鄰近店舖內用88折或升級套餐優惠券；購買全系列外商品，則可享滿千折百的優惠。業者也表示，未來將會在中山區找尋合適地點重新開幕，民眾可先改前往敦化店、站前店、頂好店等鄰近店舖用餐。另外樂雅樂第13間門市，預計將於今年10月進駐南港生技園區。

為感謝顧客支持，樂雅樂松江店也推出一系列回饋優惠（原贈禮因贈送完畢，因此替換為其他贈品）。記者陳睿中／攝影
為感謝顧客支持，樂雅樂松江店也推出一系列回饋優惠（原贈禮因贈送完畢，因此替換為其他贈品）。記者陳睿中／攝影

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