獨／21年「樂雅樂松江店」熄燈！加碼送88折優惠券

記憶中的餐廳又要少一間！因店面所在的東元大樓都更改建，因此位於台北市長春、松江路口的「樂雅樂松江店」，預計將於2月28日結束營業，結束已達21年的歷史。為了感謝顧客支持，歇業前也推出一系列優惠方案。

來自日本的「樂雅樂」，在1991年由東元電機與日本Royal株式會社合資直營登台，也引進家庭式連鎖西餐的外食概念，主打以日式精緻手法所作的創意和風洋食，提供牛排、和牛漢堡排、異國料理、和風御膳、咖哩等多樣化的甜點，還有專為小朋友設計的兒童菜單。除了餐點之外，樂雅樂也販售有咖哩調理包、冷凍牛排、北海道干貝、餅乾等品項。樂雅樂目前在台北、台中、台南等地均有餐廳，高鐵高雄站內也有便當櫃位。此次即將結束營業的「樂雅樂松江店」，自2001開幕至今，已經有21年的歷史，在google地圖上累積超過1,000則評論，平均3.6分。