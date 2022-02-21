限時7天！統一集團「愛的分享週」會員結帳滿222元抽百萬鑽戒

品牌造節再一發！統一集團整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲共15大品牌通路，於2022年2月22日起，取2的中文諧音為「愛」，英文「i」也與中文諧音有異曲同工之妙，啟動「愛的分享週」活動，限時7天，集結集團之力推出多樣優惠，活動期間更加碼OPEN POINT會員消費滿額天天抽鑽戒活動，獎項總價值超過百萬元，邀請消費者一起傳遞幸福，共同分享愛。

此次活動串聯統一企業、7-ELEVEN門市、i預購平台、OPEN POINT行動隨時取創新整合，並攜手康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等品牌共同參與，超過8,000個實體通路與電商平台互連分享愛。主題活動期間，7-ELEVEN門市推出指定CITY系列飲品及指定商品買1送1，針對OPEN POINT會員加碼，購買指定商品單筆滿222元持3大支付結帳享8.5折優惠，結帳金額滿222元再加碼贈22點；OPEN POINT行動隨時取另有買22杯送22杯優惠。

康是美則推出全店指定商品不限金額8.8折、持icash2.0或icash Pay支付滿2,222元再送222現金折價券，最高享22%回饋。統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位滿3,000元送300元。

博客來活動期間全館結帳滿2,222元再8.8折（部分除外），使用icash Pay結帳再回饋10% OPEN POINT，合計最高回饋22%。活動主打222元、2,222元，以及現省222元專區，包含圖書雜誌、3C家電、美食保健、美妝保養、日用婦幼、服飾鞋包、設計文具、家居餐廚、寵物休閒等，還有深受會員青睞的星巴克、無印良品熱門商品全都有。另外，2月23日到2月28日還有天天限量搶「222元折價券」，單筆滿2,222元領券現折222元。