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前帝亞吉歐台灣分公司總經理王孝倫 回歸台灣烈酒市場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
欣利實業總經理王孝倫。圖／欣利實業提供
欣利實業總經理王孝倫。圖／欣利實業提供

曾任全球最大烈酒集團帝亞吉歐台灣分公司總經理的王孝倫，2022年2月正式宣布擔任欣利實業總經理，未來將為台灣酒類市場帶來更多優質的酒類品牌與酒款。

欣利實業為國內知名的老牌代理商欣臨企業與金巴利集團合資成立，未來欣臨集團的烈酒業務，都將統整於欣利旗下管理。王孝倫表示，國際烈酒集團與國內代理商合資成立公司相當特殊，並不常見。金巴利集團雖是全球排名前幾名的烈酒集團，但在台灣的業務量目前規模尚小，他們一方面看好台灣市場，想要更深耕參與運營，但是另一方面考量到台灣市場的特殊性及未來的轉變，因此與代理商成合資公司是一個很好的策略。相對於代理商而言，在合資模式下，也可以更專注在品牌的建立上。

王孝倫在帝亞吉歐集團任職期間，帶領團隊將業績從30億躍升至50億，創下該公司在台灣成長最快的七年；之後他到中國負責白酒市場，以短短一年半的時間，讓該品牌的股價成長三至四倍。

談到王孝倫為何回到台灣市場，他坦言，新冠肺炎是最主要的因素，疫情讓回家變成一條困難的路；在兩相權衡下，王孝倫選擇退休，希望多留一些時間陪伴家人。

欣利實業正好在此時籌備成立，需要一個有豐厚市場經驗的人來帶領，王孝倫認為這是一個很好的機會，台灣已經走向了分眾的市場，金巴利集團旗下幾個小而美的品牌，他有信心能夠做出品牌差異化，並且經由精準的定位，滿足口味愈來愈挑剔的台灣消費者。

格蘭冠10年。圖／欣利實業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭冠10年。圖／欣利實業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對於品牌的定位與操作，尤其是主力產品格蘭冠（Glen Grant）單一麥芽威士忌」，王孝倫表示，將以精品化（Premiumization）作為最主要的品牌定位。王孝倫強調，格蘭冠是物超所值，並且是長期被低估的威士忌品牌，它是一個比較特殊的商品，不但品質卓越，並且在不同的年份及特殊品項上，可以滿足不同消費者的需求；雖然它是相對比較小型的酒廠，但在威士忌百花齊放的年代，未來仍有相當大的機會，在台灣競爭激烈的威士忌市場中快速成長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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