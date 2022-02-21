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免費吃1年石二鍋！王品2火鍋享優惠 「聚」滿千送千

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「聚 北海道鍋物」推出「滿千送千」外帶優惠。圖／王品提供
「聚 北海道鍋物」推出「滿千送千」外帶優惠。圖／王品提供

全台被低溫籠罩，連帶推動火鍋業績。王品旗下的連鎖火鍋「石二鍋」特別推出優惠，凡外帶生鮮鍋物滿500元，就贈送「虎你好禮」刮刮卡1張，有機會刮中火鍋料、肉盤，還有機會獲得「1年份石鍋券」，中獎率100%。另外「聚 北海道鍋物」也推出「滿千送千」外帶優惠，讓民眾輕鬆吃鍋。

石二鍋指出，受到寒流影響，外帶外送業績成長4倍以上。另外因疫情因素改變生活習慣，許多人也外帶生鮮食材回家自煮。石二鍋即推出有單人、雙人、多人的外帶生食鍋物組，其中「精選火鍋外帶組」內含有石頭鍋、辣姐鍋，還有牛豬雙拼或全牛肉盤，另有芋香貢丸、爆濃海鮮球等火鍋丸餃，適合3～4人共享，每套988元。業者也表示，平均單日可售出2,000組生食鍋物，寒流時更可超過4,000組。

即日起至2月28日期間，外帶「石二鍋」生鮮鍋物滿500元，即贈「虎你好禮」刮刮卡1張（滿1,000元贈2張，以此類推、限量45,000張）。刮刮卡有機會刮出火鍋漿餃或是肉品等內容，中獎率100%，憑發票登錄石二鍋官方line帳號，還有機會抽中價值2,856元的「1年份石鍋券」。此外，「聚 北海道鍋物」也推出「滿千送千」外帶優惠，至2月28日止，加入官方line帳號，外帶鍋物滿1,000元就送「100折抵券」10張，3月1日4月30日期間，消費滿千元即可折抵1張，每次每桌最多兌換1張。

外帶石二鍋生鮮鍋物，就可參加刮刮樂活動，還有機會抽中1年份的石鍋券。圖／王品提供
外帶石二鍋生鮮鍋物，就可參加刮刮樂活動，還有機會抽中1年份的石鍋券。圖／王品提供

火鍋 生鮮 寒流

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