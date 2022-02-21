免費吃1年石二鍋！王品2火鍋享優惠 「聚」滿千送千

全台被低溫籠罩，連帶推動火鍋業績。王品旗下的連鎖火鍋「石二鍋」特別推出優惠，凡外帶生鮮鍋物滿500元，就贈送「虎你好禮」刮刮卡1張，有機會刮中火鍋料、肉盤，還有機會獲得「1年份石鍋券」，中獎率100%。另外「聚 北海道鍋物」也推出「滿千送千」外帶優惠，讓民眾輕鬆吃鍋。

石二鍋指出，受到寒流影響，外帶外送業績成長4倍以上。另外因疫情因素改變生活習慣，許多人也外帶生鮮食材回家自煮。石二鍋即推出有單人、雙人、多人的外帶生食鍋物組，其中「精選火鍋外帶組」內含有石頭鍋、辣姐鍋，還有牛豬雙拼或全牛肉盤，另有芋香貢丸、爆濃海鮮球等火鍋丸餃，適合3～4人共享，每套988元。業者也表示，平均單日可售出2,000組生食鍋物，寒流時更可超過4,000組。