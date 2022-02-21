第2件2折！「世界地瓜日」全家推地瓜系美食 7-ELEVEN栗香地瓜強勢回歸

超級食物「地瓜」專屬的日子即將到來，迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN與全家便利商店都推出地瓜相關優惠，愛地瓜的民眾千萬別錯過！

全家自2月22日起至2月24日限時3天推出「夯番薯」第2件2折優惠，2月23日起也陸續推出「冰夯番薯家庭號」特價89元，以及「冰烤番薯」、「甘梅薯條」，每包39元，任選3件100元優惠。另外，同步推出全新「乳酪地瓜火腿三明治」，並集結線上、線下番薯系美食，包括自有品牌FamilyMart Collection「雙色脆薯片」、「海鹽地瓜條」，以及「樂事原切地瓜片」，2月23日至3月8日同品項第2件6折。線上「全+1」、電商平台「全家行動購」則自2月22日起推出「世界番薯日專館」，主打「魏姐粉圓黃金地瓜包心粉圓」、「鮮芋仙雙圓紫米粥」、「美姬饅頭仿真紫地瓜薯包」等甜點料理，滿足地瓜控味蕾。