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第2件2折！「世界地瓜日」全家推地瓜系美食 7-ELEVEN栗香地瓜強勢回歸
超級食物「地瓜」專屬的日子即將到來，迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN與全家便利商店都推出地瓜相關優惠，愛地瓜的民眾千萬別錯過！
全家自2月22日起至2月24日限時3天推出「夯番薯」第2件2折優惠，2月23日起也陸續推出「冰夯番薯家庭號」特價89元，以及「冰烤番薯」、「甘梅薯條」，每包39元，任選3件100元優惠。另外，同步推出全新「乳酪地瓜火腿三明治」，並集結線上、線下番薯系美食，包括自有品牌FamilyMart Collection「雙色脆薯片」、「海鹽地瓜條」，以及「樂事原切地瓜片」，2月23日至3月8日同品項第2件6折。線上「全+1」、電商平台「全家行動購」則自2月22日起推出「世界番薯日專館」，主打「魏姐粉圓黃金地瓜包心粉圓」、「鮮芋仙雙圓紫米粥」、「美姬饅頭仿真紫地瓜薯包」等甜點料理，滿足地瓜控味蕾。
而7-ELEVEN除了自2月22日至2月27日推出現蒸地瓜任選第2件2折活動之外，更宣布限定商品「栗香地瓜」將強勢回歸，於超過180間門市推出「地瓜界皇后」之稱、1年只收成2次的栗香地瓜，紫紅色外觀皮薄肉細，口感鬆軟綿密並帶有栗子香氣，季節限定限量推出，想吃得把握良機。此外，7-ELEVEN亦有販售慢火烘烤後急速降溫鎖住地瓜甜度的「冰烤地瓜」、減醣飲食推薦辦公商圈熱賣的「地瓜雞胸肉沙拉餐」，即日起至2月22日搭配指定冷藏湯品，現省15元。
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