「貓美術館CATART」二度來台 「貓之旅快閃店」再次喵化你的視界

繼2019「貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」特展大獲好評後，2022年2月有你共創旗下商店品牌「u.Point有點市」將與「貓•美術館」攜手合作，在華山1914文創園區現場啟動『貓之旅』快閃計畫。快閃店採「免費入場」，再次集結「貓Cat」、「藝術Art」、「誘人Tempting」（CAT）三大元素，帶領貓奴跟粉絲們重回貓的宇宙！

全新貓畫真跡首次海外展出

本次「貓•美術館」將展出山本修Shu Yamamoto先生全新創作，7幅西洋貓界名畫與4幅台灣限定朱銘美術館聯名貓太極系列創作，共11幅原畫真跡首次於海外展出，將雷諾瓦《煎餅磨坊的舞會》、梵谷《星夜》、慕夏《四季》等作品，加入誘人的「貓元素」，轉化成雷喵瓦《煎餅磨坊的貓舞會》、喵谷《貓星月夜》、喵夏《貓的四季》等作品。

圖／有你共創提供 圖／有你共創提供

拍照場景擬真還原貓畫

除了原畫展出外，快閃店將一比一擬真還原喵谷《貓星月夜》、喵德華《夜遊貓》與喵梭《貓夢》的畫中場景，讓粉絲可以變身成名畫中的貓走入畫中。「貓之旅快閃店」將帶給你宛若徜徉在星空、咖啡廳與熱帶雨林間的悠閒感，就算不能出國，也可以與名畫中的貓主角來場為期一週的旅程。

圖／有你共創提供 圖／有你共創提供

超過百項限定紀念商品，貓名畫公仔獨家公開

本次以11幅新貓畫開發製作超過百項的商品，從文具用品的便利貼、板夾到生活用品環保吸管杯、托特包、夜燈等，還有貓粉們最喜歡的150片扭蛋微拼與1000片拼圖，各種兼具實用性與療癒感貓界名畫商品等你帶回家。另外，快閃店將於線下獨家販售「屬於你的桌上貓美術館」CAT ART by Shu Yamamoto世界名畫系列公仔，以山本修老師《戴珍珠耳環的少女貓》、《貓娜麗莎》、《拾貓草》等經典作品，結合美術館常見的經典畫框與擺飾，讓貓粉們可以在自己的空間打造專屬的「桌上貓美術館」；另，朱銘美術館聯名之《貓太極禮盒》30組限量販售，內含擴香石、異色貓太極公仔與限定景板，藝術熱愛者必收。

「有點好扭」每抽必中好禮

在百花齊開的春日裡，有點市匯集熱門角色與貓之旅快閃店限定商品推出「有點好扭」大型扭蛋機活動，活動費用：200元/1抽，從A講到O獎共15個獎項，所有獎項皆「超過200元價值」，只要參加就有機會把神秘角色大絨毛、快閃限定造型抱枕、吸管杯、台幣零錢盒等好禮帶回家！扭越多大獎機率也越大！

※本活動因故無法進行時，本公司保有修改、變更或暫停本活動之權利，活動最新消息皆以有點事粉專與現場公告為準。

貓美術館-CATART貓之旅快閃店 資訊

日 期：2022年2月19日至4月10日

營業時間：週一至日 10:00-18:00

地 點：華山1914文創產業園區 東2A館 （台北市中正區八德路一段1號）

臉 書： https://bit.ly/34WGDTR