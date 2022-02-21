快訊

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

涉嫌抬高進口犀牛報價 李天怡向三立自行請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「貓美術館CATART」二度來台 「貓之旅快閃店」再次喵化你的視界

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

繼2019「貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」特展大獲好評後，2022年2月有你共創旗下商店品牌「u.Point有點市」將與「貓•美術館」攜手合作，在華山1914文創園區現場啟動『貓之旅』快閃計畫。快閃店採「免費入場」，再次集結「貓Cat」、「藝術Art」、「誘人Tempting」（CAT）三大元素，帶領貓奴跟粉絲們重回貓的宇宙！

全新貓畫真跡首次海外展出

本次「貓•美術館」將展出山本修Shu Yamamoto先生全新創作，7幅西洋貓界名畫與4幅台灣限定朱銘美術館聯名貓太極系列創作，共11幅原畫真跡首次於海外展出，將雷諾瓦《煎餅磨坊的舞會》、梵谷《星夜》、慕夏《四季》等作品，加入誘人的「貓元素」，轉化成雷喵瓦《煎餅磨坊的貓舞會》、喵谷《貓星月夜》、喵夏《貓的四季》等作品。

圖／有你共創提供
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

拍照場景擬真還原貓畫

除了原畫展出外，快閃店將一比一擬真還原喵谷《貓星月夜》、喵德華《夜遊貓》與喵梭《貓夢》的畫中場景，讓粉絲可以變身成名畫中的貓走入畫中。「貓之旅快閃店」將帶給你宛若徜徉在星空、咖啡廳與熱帶雨林間的悠閒感，就算不能出國，也可以與名畫中的貓主角來場為期一週的旅程。

圖／有你共創提供
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

超過百項限定紀念商品，貓名畫公仔獨家公開

本次以11幅新貓畫開發製作超過百項的商品，從文具用品的便利貼、板夾到生活用品環保吸管杯、托特包、夜燈等，還有貓粉們最喜歡的150片扭蛋微拼與1000片拼圖，各種兼具實用性與療癒感貓界名畫商品等你帶回家。另外，快閃店將於線下獨家販售「屬於你的桌上貓美術館」CAT ART by Shu Yamamoto世界名畫系列公仔，以山本修老師《戴珍珠耳環的少女貓》、《貓娜麗莎》、《拾貓草》等經典作品，結合美術館常見的經典畫框與擺飾，讓貓粉們可以在自己的空間打造專屬的「桌上貓美術館」；另，朱銘美術館聯名之《貓太極禮盒》30組限量販售，內含擴香石、異色貓太極公仔與限定景板，藝術熱愛者必收。

「有點好扭」每抽必中好禮

在百花齊開的春日裡，有點市匯集熱門角色與貓之旅快閃店限定商品推出「有點好扭」大型扭蛋機活動，活動費用：200元/1抽，從A講到O獎共15個獎項，所有獎項皆「超過200元價值」，只要參加就有機會把神秘角色大絨毛、快閃限定造型抱枕、吸管杯、台幣零錢盒等好禮帶回家！扭越多大獎機率也越大！

※本活動因故無法進行時，本公司保有修改、變更或暫停本活動之權利，活動最新消息皆以有點事粉專與現場公告為準。

貓美術館-CATART貓之旅快閃店 資訊

日　　期：2022年2月19日至4月10日

營業時間：週一至日 10:00-18:00

地　　點：華山1914文創產業園區 東2A館 （台北市中正區八德路一段1號）

臉　　書：https://bit.ly/34WGDTR

官　　網：https://bit.ly/3uKTHqa

美術館 快閃 文創產業

延伸閱讀

亞洲動漫模型祭大賽獲金獎 台南應用科大生作品有肌肉

星級飯店進駐燈會主場衛武營推快閃 住房搭高鐵省很大

7-ELEVEN首推「蠟筆小新」全店集點 積木公仔、迴力車限時999元全套入手

迪士尼公仔、Hello Kitty磁鐵 網讚早期超商贈品大贏全聯公仔

相關新聞

第2件2折！「世界地瓜日」全家推地瓜系美食 7-ELEVEN栗香地瓜強勢回歸

超級食物「地瓜」專屬的日子即將到來，迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN與全家便利商店都推出地瓜相關優惠，愛地...

「貓美術館CATART」二度來台 「貓之旅快閃店」再次喵化你的視界

繼2019「貓•美術館–世界名畫•全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」特展大獲好評後，2022年2月有你共創旗下商店品牌「u.Point有點市」將與「貓•美術館」攜手合作，在華山1914文創園區現場啟動『貓之旅』快閃計畫。快閃店採「免費入場」，再次集結「貓Cat」、「藝術Art」、「誘人Tempting」（CAT）三大元素，帶領貓奴跟粉絲們重回貓的宇宙！

舉起手機享優惠！FRIDAYS春季新菜單 限定新品免費換

美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS，以美國傳統飲食文化「Barbecue炭烤」為主軸，推出「友情大烤宴」春季全新...

H&M姐妹牌COS將登台！時尚編輯最愛、極簡設計收買人心

被稱為升級版H&M的COS（Collection Of Style）極簡設計加上用料扎實，一直都是時尚編輯、KOL在出差...

貓咪標超吸睛 威倫堡蘇格蘭威士忌原酒限量發售

擅於提供包桶與客製化酒標服務的英蓋爾精品洋酒與蘇格蘭知名裝瓶廠英伯莫爾威士忌（The Vintage Malt Whis...

ECOVACS旗艦掃地機器人5合1基座超威 不只掃拖還可自動洗烘 即起預購享優惠

三機救婚姻之一的「掃地機器人」已經是市場上相當成熟的商品，現在掃地、拖地已是基本功能，搭配的清潔避障能力與智慧功能也都越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。