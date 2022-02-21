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舉起手機享優惠！FRIDAYS春季新菜單 限定新品免費換

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
TGI FRIDAYS春季全新菜單，帶來6道炭烤餐點新提案。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS春季全新菜單，帶來6道炭烤餐點新提案。圖／開展餐飲集團提供。

美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS，以美國傳統飲食文化「Barbecue炭烤」為主軸，推出「友情大烤宴」春季全新菜單。精選豬肋排、牛排、半雞、鮭魚、蝦，搭配11款獨家製作醬料，帶來6道炭烤餐點新提案，於2022年2月22日4月11日期間，限定七週開胃上桌。

活動期間號召「限動達人」到店消費，凡點任一款新品，與同桌友人比出指定拍照動作，上傳FB或IG限時動態，並tag @tgifridaystaiwan、hashtag#友情大烤宴，即一桌免費招待價值180元「鳳梨薄荷冰茶」乙杯，一起共度歡樂時光。

FRIDAYS「友情大烤宴」全新菜色，將喜愛炭烤的客群分成三大類。包含為「肉食控」打造的「BBQ豬肉起司薯條」，以美國最流行的起司薯條為基底，搭配FRIDAYS經典炭烤豬肋排切片，淋上三種醬料與青蔥絲，吃出一口接一口、驚呼連連的新滋味。「橙香辣醬豬肋排」醬料使用蜂蜜、香吉士與多種辛香料熬煮成，創造甜而微辣的濃濃燒烤風味，再撒上糖漬核桃、新鮮香菜提味，增加口感層次。

針對「海鮮控」，TGI FRIDAYS端出「萊姆香烤串蝦沙拉」，蝴蝶蝦均勻塗上薑汁萊姆醬、紐奧良調味料精心炭烤，搭配綜合沙拉，口感飽滿又風味清爽。「南方炭烤鮭魚風味飯」烤至香氣十足、烙痕完美的鮭魚，淋上香辣夠味的宮保辣醬，搭配鳳梨莎莎醬、橘子片、茉莉香米飯、花椰菜等，是道獨創的南美燒烤料理。

針對有「選擇障礙症」的人們，這類別以多種主餐搭配為特點，「威士忌紐約牛排拼培根蝦」將6盎司美國紐約牛排，淋上有明顯波本酒香氣、帶有碎培根口感的波本威士忌烤肉醬，搭配烤至金黃酥脆的培根蝦串、烘烤小洋芋、花椰菜等，各種美味一次吃齊。「山珍海味BBQ派對拼盤」囊括南美醬醬好半雞、紐奧良豬排、檸檬鮭魚串，搭配烘烤小洋芋、紐奧良奶油烤玉米，口口豐富又香氣四溢，適合多人聚會分享。

除餐點新選擇，對應春季主題，TGI FRIDAYS研發適合春天、搭配炭烤濃厚口味的4款調飲，提供調酒與無酒精選項。FRIDAYS以春季色彩、清爽水果為發想，使用百香果、鳳梨、蘋果、芒果、小黃瓜等，推出「百香果摩西多」、「小黃瓜摩西多」、「鳳梨薄荷冰茶」三款特調，以及更特別打造帶有冰沙口感的「忘憂鮮果園」，4款水果風味特調，清爽解膩、酸甜滋味再添春意。

南方炭烤鮭魚風味飯。圖／開展餐飲集團提供。
南方炭烤鮭魚風味飯。圖／開展餐飲集團提供。
威士忌紐約牛排拼培根蝦。圖／開展餐飲集團提供。
威士忌紐約牛排拼培根蝦。圖／開展餐飲集團提供。
對應春季主題，TGI FRIDAYS研發適合春天、搭配炭烤濃厚口味的調飲。圖／開展餐飲集團提供。
對應春季主題，TGI FRIDAYS研發適合春天、搭配炭烤濃厚口味的調飲。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS號召限時動態達人，到店免費換價值180元鳳梨薄荷冰茶。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS號召限時動態達人，到店免費換價值180元鳳梨薄荷冰茶。圖／開展餐飲集團提供。
BBQ豬肉起司薯條。圖／開展餐飲集團提供。
BBQ豬肉起司薯條。圖／開展餐飲集團提供。
萊姆香烤串蝦沙拉。圖／開展餐飲集團提供。
萊姆香烤串蝦沙拉。圖／開展餐飲集團提供。
山珍海味BBQ派對拼盤。圖／開展餐飲集團提供。
山珍海味BBQ派對拼盤。圖／開展餐飲集團提供。
橙香辣醬豬肋排。圖／開展餐飲集團提供。
橙香辣醬豬肋排。圖／開展餐飲集團提供。

鮭魚 鳳梨 美國

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