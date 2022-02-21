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H&M姐妹牌COS將登台！時尚編輯最愛、極簡設計收買人心

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M姐妹品牌COS即將登台展店。圖／摘自facebook
H&M姐妹品牌COS即將登台展店。圖／摘自facebook

被稱為升級版H&M的COS（Collection Of Style）極簡設計加上用料扎實，一直都是時尚編輯、KOL在出差時最愛購買的品牌之一。在過去多以歐洲地區為主要市場，近年才將重心轉往亞太地區，因此繼中國、南韓與日本之後，台灣也將要有COS了！

COS雖然是和H&M同為快時尚集團，但風格卻是截然不同，講求雋永的設計，以及高質感材質運用，極簡格調一直深受全球各地的消費者喜愛。但即便如此，COS展店的腳步卻十分緩慢，從2007年開出第一家店，至今在全球僅有275個門市，不到H&M的十分之一。不過，也因為定價較高以及銷售期較長，所以獲利程度也很可觀，特別是COS在女裝部分少見XL尺寸，男裝最大也僅有XL尺寸，並非像H&M迎合不同身材。整體版型偏窄，更適合身型較小的亞洲人穿搭，所以在中國及南韓、日本開店後，就引起市場高度迴響。

而且，COS的設計，多以洗鍊的風格為主，鮮見複雜結構，每一季除了基本的黑、白、灰與大地色系之外，頂多加入了當季流行色，因此無論搭配什麼單品都合適。同時，材質的選用也較為優質，並反應在訂價上，基本款的圓領T恤，約從1,200元起跳；冬季大衣或外套、毛衣更可能要破萬元。而在今年COS也即將登台展店，並在人力銀行網站上公布了職缺，詢問台灣H&M集團後，並未得到正面回應，但首店確定會落腳在百貨林立的台北信義區內，至於開幕日期、正確位置，目前仍無法公開。

在今年COS也即將登台展店，並在人力銀行網站上公布了職缺。圖／摘自104
在今年COS也即將登台展店，並在人力銀行網站上公布了職缺。圖／摘自104

H&M 快時尚

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