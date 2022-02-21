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貓咪標超吸睛 威倫堡蘇格蘭威士忌原酒限量發售

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
The Vintage Malt威倫堡虎系列蘇格蘭威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
The Vintage Malt威倫堡虎系列蘇格蘭威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

擅於提供包桶與客製化酒標服務的英蓋爾精品洋酒與蘇格蘭知名裝瓶廠英伯莫爾威士忌（The Vintage Malt Whisky），合作開發The National Choice威倫堡品牌，精選來自不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，搭配精美細緻的客製化系列標籤，每桶裝瓶數量僅75瓶，數量有限，即日起正式販售。

其中前標融入卡通式貓咪元素的2010 GLEN SPEY單一桶單一麥芽威士忌原酒，最是可愛。GLEN SPEY酒廠位於蘇格蘭釀酒工廠核心區斯佩賽區，創建於1878年，歷經幾任轉手後，目前隸屬於現在隸屬於全球最大酒業集團帝亞吉歐旗下。GLEN SPEY酒廠獨特的蒸餾系統，在加熱時使用較低的蒸氣壓緩慢加熱，使酒廠內酒質細緻，讓各種麥芽味與花果香氣融合得恰到好處。

目前GLEN SPEY酒廠所生產的酒絕大部分皆作為勾兌調和威士忌使用，單一桶單一麥芽威士忌的數量相當稀有，此酒款在香氣上帶有明顯的太妃糖氣息，搭配上熱情奔放的熱帶水果香，入喉後則有著奶油糖甜香氣息，隨後而來的是核桃堅果風味，加上香甜緩緩蔓延在尾韻中，令人印象深刻。

除可愛的貓咪標以外，該系列還有華麗繽紛的星座系列，或是應景華人虎年的虎標系列酒款，不論送禮或是收藏，都相當具有紀念價值。

曾在2008年、2016年兩度得威士忌雜誌「最佳艾雷島裝瓶廠」殊榮的英伯莫爾威士忌公司，在1992年由創辦人Brian Crook所成立，以專門提供品質絕佳的蘇格蘭威士忌做為公司宗旨，其品牌開發能力享譽全球。

此次由英蓋爾精品洋酒與英伯莫爾威士忌公司所獨家開發的品牌——The National Choice威倫堡，精選來自蘇格蘭不同蒸餾廠的單一麥芽或單一穀類原酒，推出不同系列的客製化標籤系列，經過歐提夫雪莉桶陳年的酒體維持自然原色，充滿雪莉桶獨特香濃太妃糖及大麥香甜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Vintage Malt威倫堡星座系列蘇格蘭威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
The Vintage Malt威倫堡星座系列蘇格蘭威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
The Vintage Malt威倫堡貓咪系列蘇格蘭威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
The Vintage Malt威倫堡貓咪系列蘇格蘭威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 品牌 貓咪

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