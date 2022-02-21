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ECOVACS旗艦掃地機器人5合1基座超威 不只掃拖還可自動洗烘 即起預購享優惠
三機救婚姻之一的「掃地機器人」已經是市場上相當成熟的商品，現在掃地、拖地已是基本功能，搭配的清潔避障能力與智慧功能也都越來越強大。為了解決現有使用者的使用困擾，ECOVACS科沃斯機器人近日宣布推出顛覆清掃習慣的全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI，不僅具有掃拖地、自動清洗拖布功能，現在更加上熱風烘乾，一台滿足地面清潔全功能。2月21日超級早鳥募資期間享預售價28,888元；2月22日至3月31日則可享早鳥優惠價29,888元，並享有年化耗材組合6.4折優惠。預購同步享有升級聯強國際專人免費到府安裝與1年保固維修、免費到府收送服務。
ECOVACS DEEBOT X1 OMNI集結5大創新特色，包括首創「5合1全能基座」，結合自動集塵、拖布清洗、補水、地板殺菌與全機熱風烘乾5大功能，不只幫你搞定掃地、拖地，更連掃地機器人都幫你清潔乾淨，搭配2.5L超大集塵袋，更是久久才需要動手倒垃圾。5000pa大吸力，再加上OZMO Turbo 2.0旋轉加壓拖地系統，還會定時自動回基站洗淨抹布，更厲害的是擁有淨/汙水雙分離式水箱，清潔拖布的清水還添加銀離子達成殺菌、除臭雙重功效，清潔後還以熱風烘乾保持乾爽，減少細菌滋生。
針對許多現有掃地機器人用戶也相當在意的避障功能，DEEBOT X1 OMNI具備AIVI 3D智慧辨識，搭載自動車專用晶片快速運算，加上同特斯拉級dToF自動駕駛精準導航避障，更有全客製化打掃排程App、預約清掃，以及能自動辨識地板材質、地毯轉換清潔方案。如果不習慣用手機App操控，還可以透過使用Google語音系統的智慧助理「Yiko」，直接語音聲控至指定定點打掃，一口氣解決許多消費者對現有機種的使用痛點。
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