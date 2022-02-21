真力時封面女郎「瘦身」 經典名作鈦金屬重現

2020 年時，瑞士製表品牌真力時（Zenith）曾與專業鐘表雜誌「Revolution」及旗下男性品味雜誌「The Rake」攜手合作，重現1971 年問短暫限量生產過的El Primero系列A3818腕表，。這款表因為曾經出現在 Manfred Rossler所著作的「Zenith - Swiss Watchmaking Since 1865」（真力時：始自 1865 年的瑞士製表廠）品牌歷史書的封面上，而被藏家粉絲暱稱為「封面女郎」（Cover Girl）。

兩年前，這個限量100只的復刻品Zenith x Revolution Chronomaster Revival A3818一推出立刻被搶購一空。因此，真力時宣布，今年將這款Zenith x Revolution Chronomaster Revival A3818封面女郎將再度回歸，不過2022年的新作將會以5級鈦金屬製作打造表殼與鍊帶，Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」 鈦輕封面女郎復刻版重新面世。

外觀上2022的鈦金版與2020年的版本幾乎沒有二致，但因為採用輕盈的航太材質，Airweight Cover Girl鈦輕封面女郎復刻版腕表加上階梯（ladder）表鍊，整體重量僅78.2克。這也是真力時首度運用鈦金屬製作原本由著名Gay Frères公司於1960年代設計的階梯表鍊，表鍊的拋光中央鍊節更是格外亮眼。