真力時封面女郎「瘦身」 經典名作鈦金屬重現
2020 年時，瑞士製表品牌真力時（Zenith）曾與專業鐘表雜誌「Revolution」及旗下男性品味雜誌「The Rake」攜手合作，重現1971 年問短暫限量生產過的El Primero系列A3818腕表，。這款表因為曾經出現在 Manfred Rossler所著作的「Zenith - Swiss Watchmaking Since 1865」（真力時：始自 1865 年的瑞士製表廠）品牌歷史書的封面上，而被藏家粉絲暱稱為「封面女郎」（Cover Girl）。
兩年前，這個限量100只的復刻品Zenith x Revolution Chronomaster Revival A3818一推出立刻被搶購一空。因此，真力時宣布，今年將這款Zenith x Revolution Chronomaster Revival A3818封面女郎將再度回歸，不過2022年的新作將會以5級鈦金屬製作打造表殼與鍊帶，Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」 鈦輕封面女郎復刻版重新面世。
外觀上2022的鈦金版與2020年的版本幾乎沒有二致，但因為採用輕盈的航太材質，Airweight Cover Girl鈦輕封面女郎復刻版腕表加上階梯（ladder）表鍊，整體重量僅78.2克。這也是真力時首度運用鈦金屬製作原本由著名Gay Frères公司於1960年代設計的階梯表鍊，表鍊的拋光中央鍊節更是格外亮眼。
另一個稍有差異之處在於，與初代Chronomaster Revival A3818 Cover Girl復刻版腕表相比，Airweight腕表採用色澤更為自然的「C1」白色 SuperLumiNova超級夜光物料，而非前代復刻版表款色澤偏綠的「C3」夜光物料。Airweight Cover Girl腕表搭載El Primero 400型機芯，全球限量250只，由「Revolution」及「The Rake」雜誌及世界各地包括台灣的 Zenith 真力時專賣店販售。
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