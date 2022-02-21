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真力時封面女郎「瘦身」 經典名作鈦金屬重現

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供

2020 年時，瑞士製表品牌真力時（Zenith）曾與專業鐘表雜誌「Revolution」及旗下男性品味雜誌「The Rake」攜手合作，重現1971 年問短暫限量生產過的El Primero系列A3818腕表，。這款表因為曾經出現在 Manfred Rossler所著作的「Zenith - Swiss Watchmaking Since 1865」（真力時：始自 1865 年的瑞士製表廠）品牌歷史書的封面上，而被藏家粉絲暱稱為「封面女郎」（Cover Girl）。

兩年前，這個限量100只的復刻品Zenith x Revolution Chronomaster Revival A3818一推出立刻被搶購一空。因此，真力時宣布，今年將這款Zenith x Revolution Chronomaster Revival A3818封面女郎將再度回歸，不過2022年的新作將會以5級鈦金屬製作打造表殼與鍊帶，Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」 鈦輕封面女郎復刻版重新面世。

外觀上2022的鈦金版與2020年的版本幾乎沒有二致，但因為採用輕盈的航太材質，Airweight Cover Girl鈦輕封面女郎復刻版腕表加上階梯（ladder）表鍊，整體重量僅78.2克。這也是真力時首度運用鈦金屬製作原本由著名Gay Frères公司於1960年代設計的階梯表鍊，表鍊的拋光中央鍊節更是格外亮眼。

另一個稍有差異之處在於，與初代Chronomaster Revival A3818 Cover Girl復刻版腕表相比，Airweight腕表採用色澤更為自然的「C1」白色 SuperLumiNova超級夜光物料，而非前代復刻版表款色澤偏綠的「C3」夜光物料。Airweight Cover Girl腕表搭載El Primero 400型機芯，全球限量250只，由「Revolution」及「The Rake」雜誌及世界各地包括台灣的 Zenith 真力時專賣店販售。

Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，31萬8,100元元，限量250只。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，採用色澤「C1」白色 SuperLumiNova超級夜光物料。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，採用色澤「C1」白色 SuperLumiNova超級夜光物料。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，搭載El Primero 400型機芯。圖／真力時提供
Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕表，搭載El Primero 400型機芯。圖／真力時提供

腕表 瑞士

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