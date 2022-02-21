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馬祖國際藝術島今登場 旅行社推出獨家官方認證遊程

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
旅客可至馬祖53據點欣賞策展人陳宣誠與協同策展人廖億美的《傾聽島嶼的聲音》展區，透過景框、立體繪畫、環繞聲音與地景裝置，以多重感官感受馬祖的文化魅力。圖／馬祖國際藝術島提供
旅客可至馬祖53據點欣賞策展人陳宣誠與協同策展人廖億美的《傾聽島嶼的聲音》展區，透過景框、立體繪畫、環繞聲音與地景裝置，以多重感官感受馬祖的文化魅力。圖／馬祖國際藝術島提供

首屆「2022馬祖國際藝術島」即日起至4月10日在馬祖四鄉五島精彩登場！長榮集團旗下旅行社「長汎假期」運用立榮航空的獨家馬祖航線，針對旅客不同需求，推出三大獨家官方認證主題遊程，遊程包含藝術欣賞、跳島體驗、觀光旅遊等活動，就連餐食都是藝術島的創作之一，旅途中更精心安排了特約導覽及專任導遊，讓藝術愛好者能沉浸在這趟馬祖藝術之旅。

由中華文化總會與連江縣政府共同主辦的馬祖國際藝術島10年計畫，今年第一次舉行，並以「島嶼釀」為主題，邀請41組藝術團隊駐地創作，共有8個藝術計畫、39件作品及3個空間策展。因馬祖的傳統聚落無論建材、樣貌都極具特色，且軍事歷史軌跡形塑了馬祖獨有的戰地風貌，光陰淬鍊激盪出馬祖的深厚底蘊與文化獨特性，讓此次受邀的藝術團隊能把醞釀多時的馬祖島嶼故事，轉化為充滿地方魅力的藝術作品。

為了提供旅客更方便的選擇，此次旅行社獨家推出三大主題遊程，旅客可從台北或台中出發，其中詢問度最高的「馬祖南北竿+東莒藝文深度3日遊」，由專人帶領參觀知名策展人林怡華的《地下工事》，將藝術帶入世界級軍事地景南竿77據點裡，感受軍事據點的震撼及作品的魅力。

另名策展人陳宣誠與協同策展人廖億美策畫的53據點《傾聽島嶼的聲音》展區，透過景框、立體繪畫、環繞聲音與地景裝置等結合現地環境，在歷史脈絡中開啟馬祖新視界。除了視聽欣賞的作品外，藝術島計畫中的「島嶼味蕾實驗室」與「島人廚房」由在地和台灣本島的料理團隊轉譯島嶼食材，帶來前所未有的藝術饗宴，讓旅客從料理中品味馬祖故事。

如果想兼顧觀光與藝術欣賞，旅行社也提供「馬祖南北竿特色旅遊3日遊」、「馬祖南北竿+東莒特色旅遊3日遊」，透過藝術島視野感受馬祖風采，一遊知名美景芹壁山城、東莒二級古蹟百年燈塔與陳年酒窖八八坑道等馬祖必訪景點，提供給藝遊同好一趟美景、美食、美學兼具的馬祖之旅。

若是旅客偏好自由行，也可利用馬祖機加酒組合，將當地交通租賃、特色遊程與餐食等一次規畫。現在報名官方主題遊程或透過立榮假期訂購機+酒組合，還有機會獲得限量精美的「藝術島護照」，其中集結了合作店家優惠、作品地圖及介紹、島語入門等資訊，讓你順利「登島通關」樂遊藝術島。

藝術島主題遊程餐食安排亦是創作計畫的一環，料理團隊轉譯島嶼食材，讓旅客從料理中品味馬祖故事。圖／馬祖國際藝術島提供
藝術島主題遊程餐食安排亦是創作計畫的一環，料理團隊轉譯島嶼食材，讓旅客從料理中品味馬祖故事。圖／馬祖國際藝術島提供
專人帶領旅客參觀知名策展人林怡華的《地下工事》，將藝術帶入世界級軍事地景南竿77據點裡，感受軍事據點的震撼及作品的魅力。圖／馬祖國際藝術島提供
專人帶領旅客參觀知名策展人林怡華的《地下工事》，將藝術帶入世界級軍事地景南竿77據點裡，感受軍事據點的震撼及作品的魅力。圖／馬祖國際藝術島提供

馬祖 旅行社

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