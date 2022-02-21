不敗成熟系草莓調酒 KIRIN冰結日本草莓季節限定販售

酸甜誘人的日本草莓，令人想到就口水直流。台灣KIRIN為了滿足草莓控們引頸期盼的心情，宣布推出季節限定新品——冰結「日本草莓」水果調酒，酸酸甜甜的草莓鮮甜滋味與純淨伏特加交織，4%的酒精濃度讓約會、聚餐或居家小酌微醺得剛剛好，2月23日起於7-Eleven率先開賣，3月1日起日藥本舖、寶雅等藥妝店、超市及量販通路上市。

台灣麒麟董事長上田隆史表示：「KIRIN冰結水果調酒系列自推出以來，每每以不同的鮮採水果口味，獲得消費者的好評與喜愛。而在這冬末之際，台灣KIRIN再度引進草莓季的特色商品——冰結『日本草莓』水果調酒，要提供給喜愛草莓的消費者更多、也更美味的飲品選擇。未來台灣KIRIN也將會持續推出多款令消費者驚艷的冰結水果調酒，讓KIRIN飲品陪伴民眾歡聚、微笑的每一個時刻。」

此次冰結「日本草莓」水果調酒，將日本擁有極佳口碑的鮮採草莓，以KIRIN自豪的獨家「冰點凍結」技術，鎖住草莓的新鮮與甘甜，再加入4%的純淨伏特加調和，打開瓶蓋酸甜香氣立即充滿鼻腔。

大口喝下時，輕微的酒感搭配草莓香氣，陣陣清爽的甜味與氣泡交織在舌尖，彷彿是一對正在跳著草莓圓舞曲的戀人，在味蕾上演專屬的愛情甜酸劇場，讓人忍不住一口接一口，在冷冷的冬季來上一罐，彷彿置身在日本冬天浪漫的場景氛圍中。

此外，冰結系列獨創「3D立體鑽石切割罐」，握住罐身的同時，更發出彷彿是冰塊敲擊的聲響，讓消費者同時享受聽覺、視覺、觸覺、味覺的四重感官饗宴。

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