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環狀設計超吸睛！Sony LinkBuds藍牙耳機打造全新聆聽、操控體驗

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Sony LinkBuds WF-L900真無線藍牙耳機推出黑、白2色。圖／Sony提供
Sony LinkBuds WF-L900真無線藍牙耳機推出黑、白2色。圖／Sony提供

真無線藍牙耳機在日常生活中的便利性與重要性已毋庸置疑，但持續推出的各式新品在造型上、功能上依舊不斷進化，Sony最新發表的LinkBuds真無線藍牙耳機WF-L900，獨特的開放式環狀設計超級吸睛，配戴舒適度、音質與智慧操控功能更帶來全新聆聽體驗。

WF-L900搭載全新研發12mm環狀驅動單體，中央的開放式環狀設計可直接接收周遭聲音，傳遞通透的環境音效，隨時保持與外界互動；單耳僅4g，內附5種尺寸耳勾能完美穩固貼合各種耳型，舒適服貼地崁入耳腔，配戴時近乎無感；此外，WF-L900配備Sony獨家開發的整合處理器V1，並透過優異的DSEE數位音質還原技術還原被壓縮的串流音檔，重現豐富的聲音細節。搭配專屬應用程式亦可設定等化器，依照偏好調整音場、詮釋最符合個人喜好的聆聽體驗。

WF-L900除了運用AI人工智慧技術所研發的獨家降噪演算抑制環境噪音，更具備全新智慧操控功能「廣域點擊控制」，只要輕觸耳朵前方無須對準機身，即可便利操作通話、曲目變更、音量調整等功能，擴大操控範圍提升便利性；再加上透過偵測環境音自動調整音量的彈性音量控制、只要開口說話音樂即會自動暫停的「Speak-to-chat快速聊天模式」，都讓操控變得更加簡單流暢。另支援IPX4防潑水和17.5小時的長效電池續航力，滿足長時間的娛樂享受。

Sony LinkBuds真無線藍牙耳機WF-L900將於2月24日至3月6日在台開放預購，建議售價5,190元，於預購期間購買並在3月20日完成註冊即送必勝客9吋鬆厚比薩可樂即享券，3月22日正式上市。

WF-L900透過Sony豐富的耳型數據雕琢打造極致輕巧的機身，直接内崁於耳腔，打造舒適無壓的佩戴體驗。圖／Sony提供
WF-L900透過Sony豐富的耳型數據雕琢打造極致輕巧的機身，直接内崁於耳腔，打造舒適無壓的佩戴體驗。圖／Sony提供
WF-L900採用無塑料的包裝設計，在機身和充電盒的選材上更使用環保回收材質，貫徹友善環境的企業理念。圖／Sony提供
WF-L900採用無塑料的包裝設計，在機身和充電盒的選材上更使用環保回收材質，貫徹友善環境的企業理念。圖／Sony提供
Sony LinkBuds真無線藍牙耳機WF-L900，建議售價5,190元，將於2月24日起開放預購。圖／Sony提供
Sony LinkBuds真無線藍牙耳機WF-L900，建議售價5,190元，將於2月24日起開放預購。圖／Sony提供
Sony LinkBuds WF-L900輕巧簡約的時尚外型，融入每日穿搭增添個人風格。圖／Sony提供
Sony LinkBuds WF-L900輕巧簡約的時尚外型，融入每日穿搭增添個人風格。圖／Sony提供

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