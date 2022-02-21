肉變2倍！麥當勞「無敵大麥克」回歸 香鷄大麥克登場

以紐澳100%雙層純牛肉「大麥克」乃是麥當勞最具代表性的明星產品之一，為了讓所有民眾都可以品嚐大麥克的滋味，麥當勞自2月23日起，限時28天推出大麥克家族新成員「香鷄大麥克」，讓不吃牛肉的民眾也能輕鬆享用。另外還有肉量加倍成4片的「無敵大麥克」同步登場，滿足肉食控的口腹之慾。

麥當勞所推出的「大麥克」至今已有近55年的歷史，不論是創意吃法、最佳品嚐手勢都能引發討論話題，也擄獲眾多粉絲。大麥克家族成員「香鷄大麥克」自2月23日起至3月22日期間限時登場，採用雙層酥炸鷄排為主角，搭配經典大麥克醬，加上生菜、吉事、酸黃瓜，堆疊出層次滋味，即使是不吃牛的民眾，也能加入大麥克家族行列，單點95元，搭配勁脆套餐163元。

而大麥克升級版、肉量加倍的「無敵大麥克」自2007年首次推出，也被評選為倍受網友矚目的5大回歸餐點之一。無敵大麥克採用4層紐澳100%純牛肉，搭配上生菜、吉事片等經典配料，合計堆疊出15層食材，單點115元、勁脆套餐每份183元，同樣為期間限定供應。

使用雙層酥炸鷄排為主角的「香鷄大麥克」，單點95元，搭配勁脆套餐163元。圖／麥當勞提供