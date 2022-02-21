快訊

福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

減肥喝燕麥奶反而變胖 一表看懂豆漿、牛奶、燕麥奶差異

今起台鐵會員消費點數可折抵消費 單品最高折抵15％

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
從今天(21日)上午10時起，台鐵局會員消費累積點數新增回饋機制。本報資料照，記者高彬原／攝影
從今天(21日)上午10時起，台鐵局會員消費累積點數新增回饋機制。本報資料照，記者高彬原／攝影

從今天(21日)上午10時起，台鐵局會員消費累積點數新增回饋機制，凡在台鐵夢工場網路商店購買鐵路紀念商品，可使用會員點數折抵現金，每2點折抵1元，會員可以使用所累積的點數折抵金額，單品項最高可折抵售價的15%。

台鐵局表示，台鐵會員在台鐵夢工場網路商店購買鐵路商品，同一筆網購訂單，使用點數折抵後，單項商品實付金額達50元(含)以上，每50元可再累積1點，同時享有現金折扣又可以累積會員點數的雙重福利。

台鐵局說，相關會員點數累積與使用紀錄，也可以透過台鐵官網的會員服務查詢，加入台鐵會員。

台鐵局表示，台鐵局會員服務規約與點數累積及使用辦法說明，請詳閱台鐵局官網公告相關資訊。台鐵夢工場網路商店部分商品或特價商品等不適用點數折抵，及特定商品折抵上限低於15%，請以實際結帳畫面顯示為主。

台鐵 網購

延伸閱讀

尤妮絲風暴釀16死 英法荷鐵路癱瘓百萬戶停電

天道盟成員涉網購槍枝零件製槍 警抓槍枝兵工廠搜6把槍

湖北宜昌 打造鐵水聯運中心樞紐

網購女裝棄單多達59次 賣家不忍了！提告毀損罪

相關新聞

「將教育交託給空間及自然」 高雄親子無邊際泳池教育館

通透視野引入池潭美景，將教育交託給空間及自然，透過設計引導孩子對於環境的好奇並主動探索，使學習發生於每個角落。

犀牛盾攜手6設計品牌推「城市領創者系列」聯名保護殼 透明款也入列

每個人都有迎接新年的專屬儀式，將每天不離身的行動裝置換上新的保護殼也是一種方式，2022年，RhinoShield犀牛盾...

今起台鐵會員消費點數可折抵消費 單品最高折抵15％

從今天(21日)上午10時起，台鐵局會員消費累積點數新增回饋機制，凡在台鐵夢工場網路商店購買鐵路紀念商品，可使用會員點數...

美式、台式、韓式一次滿足！盤點全台酥脆多汁、香濃夠味6間炸雞店

一口炸雞、一口啤酒，讓你的疲勞全都消失！

不只肉圓！彰化在地人最愛的7間美食 各式美味吃一整天都不是問題

在彰化除了必吃的肉圓，還有很多不能錯過的美味在等著你！

東台灣最美山巔海湄等你

聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」旅程，結合台灣最後的「香格里拉」與「桃花源」兩檔旅程中的私房美地，縱覽東台灣最美的山巔海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。