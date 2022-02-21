今起台鐵會員消費點數可折抵消費 單品最高折抵15％
從今天(21日)上午10時起，台鐵局會員消費累積點數新增回饋機制，凡在台鐵夢工場網路商店購買鐵路紀念商品，可使用會員點數折抵現金，每2點折抵1元，會員可以使用所累積的點數折抵金額，單品項最高可折抵售價的15%。
台鐵局表示，台鐵會員在台鐵夢工場網路商店購買鐵路商品，同一筆網購訂單，使用點數折抵後，單項商品實付金額達50元(含)以上，每50元可再累積1點，同時享有現金折扣又可以累積會員點數的雙重福利。
台鐵局說，相關會員點數累積與使用紀錄，也可以透過台鐵官網的會員服務查詢，加入台鐵會員。
台鐵局表示，台鐵局會員服務規約與點數累積及使用辦法說明，請詳閱台鐵局官網公告相關資訊。台鐵夢工場網路商店部分商品或特價商品等不適用點數折抵，及特定商品折抵上限低於15%，請以實際結帳畫面顯示為主。
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