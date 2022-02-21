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不只肉圓！彰化在地人最愛的7間美食 各式美味吃一整天都不是問題
彰化縣/鹿港鎮
小判燒有脆粒紅豆、香醇芋頭、香濃芝麻、抹茶紅豆等四種口味，除了單顆購買，店家也有推出8入與12入的禮盒包裝。小判餅外層口感微酥、內層則是麻糬QQ的口感。（MENU美食誌美食吃胖胖🍡提供）
彰化縣/彰化市
被網路推薦為彰化必吃肉圓！肉圓先蒸後炸，皮炸到酥脆的口感，很厚卻很脆，相當有咬勁，內餡豬肉塊軟嫩帶Ｑ，還有香菇和炸蛋加持。（MENU美食誌陳伊哇提供）
彰化縣/彰化市
一顆顆肉圓炸得金黃酥脆搭配特調醬汁，內餡有切片花菇、鴨蛋以及非常扎實的肉餡，另外要配上一碗龍骨隨湯，由每日現取的溫體豬脊隨做成蒸蛋，非常滑嫩又清甜！
（MENU美食誌💫提拉米❤️蘇提供）
有片森林 Coffee Roasting / Planting
彰化縣/員林市
彰化縣/彰化市
彰化縣/彰化市
（MENU美食誌momo提供）
彰化縣/鹿港鎮
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