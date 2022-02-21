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不只肉圓！彰化在地人最愛的7間美食 各式美味吃一整天都不是問題

聯合新聞網 / MENU美食誌

彰化除了必吃的肉圓，還有很多不能錯過的美味在等著你！

米弎豆お茶処 / MISATO

彰化縣/鹿港鎮

小判燒有脆粒紅豆、香醇芋頭、香濃芝麻、抹茶紅豆等四種口味，除了單顆購買，店家也有推出8入與12入的禮盒包裝。小判餅外層口感微酥、內層則是麻糬QQ的口感。（MENU美食誌美食吃胖胖🍡提供）

北門口肉圓

彰化縣/彰化市

被網路推薦為彰化必吃肉圓！肉圓先蒸後炸，皮炸到酥脆的口感，很厚卻很脆，相當有咬勁，內餡豬肉塊軟嫩帶Ｑ，還有香菇和炸蛋加持。（MENU美食誌陳伊哇提供）

阿三肉圓

彰化縣/彰化市

一顆顆肉圓炸得金黃酥脆搭配特調醬汁，內餡有切片花菇、鴨蛋以及非常扎實的肉餡，另外要配上一碗龍骨隨湯，由每日現取的溫體豬脊隨做成蒸蛋，非常滑嫩又清甜！

（MENU美食誌💫提拉米❤️蘇提供）

有片森林 Coffee Roasting / Planting

彰化縣/員林市

漂亮的建築外觀配上許多的植物，每個角落都很好拍照！必點珍珠奶茶戚風蛋糕，珍珠及焦糖如火山熔岩般洩下，戚風蛋糕則是很空氣感，搭配鮮奶油非常好吃!（MENU美食誌Kawei提供）

彰化木瓜牛乳大王創始店

彰化縣/彰化市

創立於民國47年，堅持只使用鮮乳及新鮮水果調製，是現打的果汁及牛乳。質地很濃稠的木瓜牛乳，甜度剛好不會過甜。（MENU美食誌宜蘭女孩兒與彰化台中淵淵進食中提供）

不二坊 (僅此一家 別無分店)

彰化縣/彰化市

蛋黃酥的外皮相當酥脆且有層次，一口咬下香氣佈滿口腔，甜而不膩的紅豆泥內餡超濕潤，蛋黃香氣鹹香十足，兩者搭配的恰恰好！

（MENU美食誌momo提供）

王罔麵線糊

彰化縣/鹿港鎮

在鹿港營業92年的麵線糊老店，陪在地人長大的好滋味！大碗30元，有赤肉條、蛋花、小蝦米等，古早味麵線顏色偏白、看起來很清淡，但吃起來味香濃郁，口感滑順帶些甜味！（MENU美食誌源仔的美食日記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 肉圓 彰化

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