美式、台式、韓式一次滿足！盤點全台酥脆多汁、香濃夠味6間炸雞店
一口炸雞、一口啤酒，讓你的疲勞全都消失！
KATZ Fusion Restaurant 卡司複合式餐廳美術園道店
台中市/西區
除了販賣了韓式料理之外，另外也融入了美式風格，打造出美韓料理。鹹中帶甜，吃完會想要吮指的蒜香奶油鹹醬炸雞，蒜味十足且炸雞外皮很酥脆，配上一旁是炸薯片好吃又過癮！（MENU美食誌宇弈吃美食提供）
全台多間分店
韓國第一大韓式炸雞連鎖名店，醬汁都是韓國直送來台的醬汁。炸雞共有8種口味，炸雞肉質鮮嫩多汁，外表粉衣相當酥脆，淋上醬汁後很入味且粉衣也保留酥脆度。（MENU美食誌Huashi提供）
台北市/大安區
提供十種口味的炸雞及特色韓食、韓國啤酒與飲料，搭配小菜吃到飽。事先醃過並裹粉油炸，再與韓式辣醬快炒過的韓式辣味炸雞，微辣中帶有淡淡香甜氣息，是令人驚喜的美妙滋味。
（MENU美食誌Hannah提供）
台東縣/台東市
台東縣/台東市
台中市/西屯區
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