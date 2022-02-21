美式、台式、韓式一次滿足！盤點全台酥脆多汁、香濃夠味6間炸雞店

台北Buffet控專屬省錢攻略報你知！台北寒舍艾美飯店內的自助餐廳「探索廚房」即將於2/21起推出限定活動，截至3/31凡享用平日下午餐即享「兩人同行一人免費」的好康，還能免費升級龍蝦料理無限吃，小資

2022-02-20 14:30