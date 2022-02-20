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犀牛盾攜手6設計品牌推「城市領創者系列」聯名保護殼 透明款也入列

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
nabiis取自法國後印象主義的納比派，以追求單純的快樂為初衷，並希望將此精神推廣至單車文化中，創造出屬於臺灣獨特的單車場景。圖／犀牛盾提供
nabiis取自法國後印象主義的納比派，以追求單純的快樂為初衷，並希望將此精神推廣至單車文化中，創造出屬於臺灣獨特的單車場景。圖／犀牛盾提供

每個人都有迎接新年的專屬儀式，將每天不離身的行動裝置換上新的保護殼也是一種方式，2022年，RhinoShield犀牛盾邀請來自臺北城市中6個不同領域的代表品牌：9CE skateshop、Abei、nabiis cycles & coffee、WILDER、WISDOM以及太陽龍宮，推出期間限定「CHANGEMAKER CITY SERIES」聯名合作系列，透過設計闡述屬於他們的CHANGEMAKER精神哲學以及對街頭文化的獨有詮釋，讓手機殼不僅能成為日常穿搭配件，也能作為展現自我風格的標誌。

全系列手機殼顏色以黑和白2大顏色為主，各品牌分別推出6款手機殼圖款，還有2款的AirPods保護套設計，等於一次推出高達48款不同的產品設計可供挑選，提供喜愛並關注潮流與插畫風格的粉絲們更多樣性的選擇。6款手機殼中除了包含1款CHANGEMAKER獨家限定圖款，以及1款結合RhinoShield犀牛盾標誌盾牌的圖款，更可選擇iPhone、Android等最新機型皆適用的「SolidSuit 防摔背蓋手機殼」、模組化設計的「Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼」以及「AirPods 保護套」，此外，犀牛盾最新推出兼顧防摔安全性與不變黃清透材質的「Clear透明手機殼」款式也包含在內，可滿足手機用戶的各式喜好及需求。

而童心未泯的你，也許會更喜歡CASETiFY與「海綿寶寶」合作推出一系列以「比奇堡野餐」為設計靈感的繽紛電子與生活配件。海綿寶寶、派大星、珊迪、章魚哥和蟹老闆都加入了這個歡樂野餐派對，商品包含強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼，以及特強防摔竹纖維手機殼等，以充滿各式美食的印花設計，如美味的蟹堡王披薩、珊迪的花生醬、派大星最愛的酸黃瓜冰淇淋，以及海綿寶寶與他所居住的鳳梨屋，讓你隨時都能感受歡樂童趣。本次聯名系列更推出靈感來自比奇堡深藍色水下天空與水母田的客製化手機殼，粉絲將可透過客製自己的姓名，深入海綿寶寶故事中歡樂的海底世界。

SpongeBob x CASETiFY限量聯名系列亦包含AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、Nintendo Switch保護套、磁吸式無線充電盤、平貼式指環支架，以及印有海綿寶寶最愛的美味蟹堡與Kelpo麥片的不鏽鋼保溫瓶。聯名系列保護殼皆以65%可回收物料製成，表面採用品牌專利DEFENSiFY抗菌塗層，可消除表面99%細菌，且具有最高達9.8英呎的防摔能力。

經典的海綿寶寶圖騰設計超級療癒。圖／Casetify提供
經典的海綿寶寶圖騰設計超級療癒。圖／Casetify提供
此次聯名合作系列發揮了WISDOM品牌設計中擅長的機能美學和視覺構圖。圖／犀牛盾提供
此次聯名合作系列發揮了WISDOM品牌設計中擅長的機能美學和視覺構圖。圖／犀牛盾提供
犀牛盾期間限定CHANGEMAKER CITY SERIES一次推出高達48款設計，其中更包含各品牌獨家限定圖款。圖／犀牛盾提供
犀牛盾期間限定CHANGEMAKER CITY SERIES一次推出高達48款設計，其中更包含各品牌獨家限定圖款。圖／犀牛盾提供
太陽龍宮是以刺青為主，結合插畫，平面設計與造型牙套等各類藝術之工作室，致力於連結藝術與青年次文化。圖／犀牛盾提供
太陽龍宮是以刺青為主，結合插畫，平面設計與造型牙套等各類藝術之工作室，致力於連結藝術與青年次文化。圖／犀牛盾提供
呈現街頭滑板文化的9CE skateshop所推出的設計圖款。圖／犀牛盾提供
呈現街頭滑板文化的9CE skateshop所推出的設計圖款。圖／犀牛盾提供
知名動畫海綿寶寶與CASETiFY攜手推出一系列聯名電子與生活配件，將於2月22日在CASETiFY台灣官方網站正式發售，並提供全球寄送服務。圖／Casetify提供
知名動畫海綿寶寶與CASETiFY攜手推出一系列聯名電子與生活配件，將於2月22日在CASETiFY台灣官方網站正式發售，並提供全球寄送服務。圖／Casetify提供
山型者WILDER為台灣指標戶外社群與創意單位，熱愛登山、露營、探索等各式戶外活動，致力於透過多元媒介傳達「理想的戶外風格」。圖／犀牛盾提供
山型者WILDER為台灣指標戶外社群與創意單位，熱愛登山、露營、探索等各式戶外活動，致力於透過多元媒介傳達「理想的戶外風格」。圖／犀牛盾提供
MASKBOY系列是Abei開始於2014年末的設計，MASKBOY並不是一個特定的人物，可隨著觀看者的意念來呈現不同意義。圖／犀牛盾提供
MASKBOY系列是Abei開始於2014年末的設計，MASKBOY並不是一個特定的人物，可隨著觀看者的意念來呈現不同意義。圖／犀牛盾提供
SpongeBob x CASETiFY限量聯名系列手機殼以劇中經典角色以及比奇堡野餐美食為設計靈感，充滿繽紛童趣，建議售價1,000～2,150元。圖／Casetify提供
SpongeBob x CASETiFY限量聯名系列手機殼以劇中經典角色以及比奇堡野餐美食為設計靈感，充滿繽紛童趣，建議售價1,000～2,150元。圖／Casetify提供

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