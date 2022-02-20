府城粉絲久等了 台南第一間「起家雞」明日開賣
台南粉絲敲碗許久的連鎖韓式炸雞「起家雞」，終於要首度插旗府城。首間台南門市將於2月21日起進行半日試營運，並將於3月中旬正式開幕，對於喜愛韓式炸雞的民眾，將可享受到不同的新選擇。
1989年創立的起家雞，在韓國已經有超過1,000間門市，乃是韓國代表性的連鎖炸雞品牌之一。2016年時，起家雞正式登台，提供有經典原味、招牌洋釀、人氣青蔥、哇樂等多種口味的炸雞，還有韓式手作飯糰、韓式炸年糕等副餐。目前起家雞於台北、新北、新竹、桃園、台中、高雄等地均有門市，並依照服務內容不同，區區分為內用外帶、外送外帶等不同店型。
即將開幕的「起家雞台南成功店」，乃是起家雞首度進軍台南，店址位於台南市中西區成功路上，提供外帶外送的服務，並於2月21日至2月28日期間，於下午16:00開始試營運，3月1日起全日試營運，預計3月中正式開幕。除了起家雞之外，同樣來自韓國的「NENE CHICKEN」已於去年進駐台南，「bb.q CHICKEN」也即將插旗府城，大大增添台南韓式炸雞市場的豐富度。
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