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周大福 x 迪士尼8大經典角色 粉紅櫻花浪漫加乘

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
周大福推出「迪士尼經典」系列櫻花首飾。圖／周大福提供
周大福推出「迪士尼經典」系列櫻花首飾。圖／周大福提供

浪漫唯美的櫻花盛開於春季，也成就了許多幸福的回憶。周大福於2022春季推出結合討喜的迪士尼系列與浪漫的粉紅櫻花，黃金及 925 純銀鑄造，推出「迪士尼經典」系列櫻花首飾，共有八大可愛搞洗的提示尼經典角色：米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、奇奇、蒂蒂、小鹿斑比及小飛象，搭配粉紅色燒青工藝，打創造出充滿浪漫青春氣息的全新作品。

「迪士尼經典」系列以最長壽的情侶米奇和米妮為主角，俏皮地跳進櫻花裡，化身成精緻的項鍊和手鍊，而時髦可愛的單邊耳環，則以米妮剪影結合少女系櫻花圖案。黃金吊墜擇一口氣推出8大經典角色的款式，唯美的鏤空櫻花造型添上代表幸福感的粉紅色燒青。雙面設計的黃金串飾正面裝飾8種不同的迪士尼角色，背面則刻上櫻花點綴，可隨心情翻轉。唯一以925純銀鑄造的則是小飛象項鍊，充滿童真的主題與櫻花翩翩飛舞的圖紋，格外與眾不同。

周大福「迪士尼經典」系列「蒂蒂」黃金串飾與手繩，9,300元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「蒂蒂」黃金串飾與手繩，9,300元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米妮」黃金串飾與手繩，9,300元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米妮」黃金串飾與手繩，9,300元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米奇」黃金吊墜，不包括項鍊，9,700元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米奇」黃金吊墜，不包括項鍊，9,700元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米奇」「米妮」黃金手鍊，21,600元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米奇」「米妮」黃金手鍊，21,600元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「小鹿斑比」黃金吊墜，不包括項鍊，9,700元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「小鹿斑比」黃金吊墜，不包括項鍊，9,700元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米妮」黃金耳環單隻，4,600元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米妮」黃金耳環單隻，4,600元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米奇」「米妮」黃金項鍊，35,500元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「米奇」「米妮」黃金項鍊，35,500元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「小飛象」925純銀項鍊，3,500元。圖／周大福提供
周大福「迪士尼經典」系列「小飛象」925純銀項鍊，3,500元。圖／周大福提供

櫻花 迪士尼

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