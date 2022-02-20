520組合價再省100！嚕嚕姑滷新推「秘製醬香滷雞腳」

由富帝國際食創創立、藝人海裕芬研發調味的冷凍即食滷味「嚕嚕姑滷」，應映情人節至白色情人節間的時光，推出「情人節520專區」，4款人氣組合優惠價520元，另外還有一系列優惠活動。同時新品「真是愛計較，秘製醬香滷雞腳」也已上市，提供民眾居家點心的新選擇。

藝人海裕芬所研發的「嚕嚕姑滷」，主打一系列冷凍滷味，包括有伯爵茶香滷豆干、花椒香麻辣滷豬耳、家傳酒香滷雞翅等多種選擇，且都藉由逗趣的產品名稱，增添品嚐時的樂趣。近期新推出的「真是愛計較－秘製醬香滷雞腳」，嚴選有生產履歷且有CAS品質認證的台灣黑羽土雞大雞爪，肉質緊實、膠質豐厚，加上秘製醬汁，帶出鹹香清甜的滋味。除此之外，3月也將再推出「肚你最帶種－花椒香麻辣滷牛肚」、「杏我就大發－蔥蒜香杏鮑菇花生」等系列新品。

嚕嚕姑滷也於FOODINNOVA哪味電商平台推出限時優惠活動，4款人氣組合皆特價520元，3月14日前購買組合任兩款，可再現折100元。至2月28日期間，全館消費不限金額，可再抽現金20,000元，至3月1日全館消費加贈100點。另外嚕嚕姑滷也於粉絲團舉行撩妹金句比賽，最大獎可獲得五星飯店住宿券。