最新款的BALENCIAGA運動鞋誕生 小賈斯汀搶先帥一波

旗下擁有多款標誌性人氣款運動鞋的BALENCIAGA又帶來全新的運動鞋了！這次的系列名為Defender，在日前釋出的小賈斯汀所主演的形象廣告中已經搶先曝光，嶄新的鞋身配上舒適穿著感受，會不會又成為新一代的精品運動鞋搶手代表呢？

Defender運動鞋首次登場是在BALENCIAGA夏季22系列的「RED CARPET紅毯」發表秀上，這款鞋的鞋面由網眼裁片和科技質料組成，不含皮革成分，並且經過特意磨損營造出做舊效果，呼應品牌一貫偏愛的設計風格，為新商品注入像是「使用過的生活感」。鞋底採用圓形輪胎輪廓外觀打造，結合凹凸的結構讓行走時更能體驗到如輪胎滾動般的感受，側面看來第一眼也絕對會被厚實的鞋底吸引。