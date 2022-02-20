整層樓面都給它的美麗華 MUJI無印良品營運效能1打15！

大直商圈預計今年第三季將有忠泰集團跨足生活事業的首座商場「NOKE忠泰樂生活」加入，而商圈元老美麗華在今年初則有老隊友MUJI無印良品在美麗華漾館2樓開出面積達600坪的全台最大店，成為一大話題。美麗華指出，去年起至今年的品牌調整已差不多就位，今年將優化App服務功能為主要計畫。

無印良品在台中、台南百貨商場都有500坪規模的旗艦大店，而台北商場的大坪數空間相對較難取得。美麗華為了爭取無印良品全台最大店，一口氣釋出漾館二樓一整層空間，中間過程也談了兩三年之久才最終敲板定案。無印良品美麗華旗艦店是原有店型空間的3倍大，也引進了良品市場、玻璃工坊、MUJI BOOKS、客製化刺繡服務與給水機服務等全新空間與服務。

而美麗華漾館2樓原由女裝、雜貨、餐廳等15個品牌所組成，由無印良品旗艦店一家取代後的成效為何？美麗華低調回應，目前人潮、業績等整體營運效率都比之前好。而漾館2樓原本的瓦城本來就頗受歡迎，移到本館2樓後剛好在TGI FRIDAYS正對面，形成用餐熱區有加乘效果，而原來的日本流行服飾品牌則轉往集中在本館B1。

美麗華指出，改裝案都已到到位，今年重點將放在App消費回饋數位化，春上市、母親節檔期將試行「禮券回饋數位化」與DM數位化，現有App會員約2萬5千名，預計再把新光、永豐兩家聯名卡會員進階轉移成為App會員。

面對NOKE忠泰樂生活即將在下半年加入且緊鄰美麗華，營業面積2萬5千坪的美麗華是NOKE忠泰樂生活營業面積的三倍大，提供的品牌陣容與綜合機能讓美麗華並不畏戰，甚至期待同業加入導入更多亮點品牌與娛樂機能，刺激商圈活絡帶進更多人潮。

在地經營已17年的美麗華，在地主顧客有7、8成。面對各大百貨集團不斷在全台擴張，作為區域型百貨如何以小搏大、生存利基點為何？對此，美麗華表示，「商場提供的品牌、機能要滿足該地區消費者需求，提供舒適的休閒娛樂場所，因為單純購物容易被電商取代，要發展餐飲與娛樂不易被線上取代的機能。」