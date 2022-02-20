快訊

官方IG暴雷！KID預告求婚成功「東區妹仔」

一張圖看天氣！明下探10度「冷到不想上班」 全台有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整層樓面都給它的美麗華 MUJI無印良品營運效能1打15！

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MUJI無印良品在美麗華漾館2樓開出面積600坪的全台最大店。記者江佩君／攝影
MUJI無印良品在美麗華漾館2樓開出面積600坪的全台最大店。記者江佩君／攝影

大直商圈預計今年第三季將有忠泰集團跨足生活事業的首座商場「NOKE忠泰樂生活」加入，而商圈元老美麗華在今年初則有老隊友MUJI無印良品在美麗華漾館2樓開出面積達600坪的全台最大店，成為一大話題。美麗華指出，去年起至今年的品牌調整已差不多就位，今年將優化App服務功能為主要計畫。

無印良品在台中、台南百貨商場都有500坪規模的旗艦大店，而台北商場的大坪數空間相對較難取得。美麗華為了爭取無印良品全台最大店，一口氣釋出漾館二樓一整層空間，中間過程也談了兩三年之久才最終敲板定案。無印良品美麗華旗艦店是原有店型空間的3倍大，也引進了良品市場、玻璃工坊、MUJI BOOKS、客製化刺繡服務與給水機服務等全新空間與服務。

而美麗華漾館2樓原由女裝、雜貨、餐廳等15個品牌所組成，由無印良品旗艦店一家取代後的成效為何？美麗華低調回應，目前人潮、業績等整體營運效率都比之前好。而漾館2樓原本的瓦城本來就頗受歡迎，移到本館2樓後剛好在TGI FRIDAYS正對面，形成用餐熱區有加乘效果，而原來的日本流行服飾品牌則轉往集中在本館B1。

美麗華指出，改裝案都已到到位，今年重點將放在App消費回饋數位化，春上市、母親節檔期將試行「禮券回饋數位化」與DM數位化，現有App會員約2萬5千名，預計再把新光、永豐兩家聯名卡會員進階轉移成為App會員。

面對NOKE忠泰樂生活即將在下半年加入且緊鄰美麗華，營業面積2萬5千坪的美麗華是NOKE忠泰樂生活營業面積的三倍大，提供的品牌陣容與綜合機能讓美麗華並不畏戰，甚至期待同業加入導入更多亮點品牌與娛樂機能，刺激商圈活絡帶進更多人潮。

在地經營已17年的美麗華，在地主顧客有7、8成。面對各大百貨集團不斷在全台擴張，作為區域型百貨如何以小搏大、生存利基點為何？對此，美麗華表示，「商場提供的品牌、機能要滿足該地區消費者需求，提供舒適的休閒娛樂場所，因為單純購物容易被電商取代，要發展餐飲與娛樂不易被線上取代的機能。」

像是美麗華以家庭客為主，主要業種首推在地人需求高的餐飲、美妝、無印良品與UNIQLO複合式大店，以及STUDIO A與SAMSUNG三星等3C專賣店為主。美麗華也舉例，像是大門口廣場推出的卡丁車，一次要價二百多元只可玩3～5分鐘，雖然不便宜，但因為小朋友喜歡爸媽就埋單，只要天氣好，都還是需要排隊才能玩。

MUJI無印良品在美麗華漾館2樓開出面積600坪的全台最大店。記者江佩君／攝影
MUJI無印良品在美麗華漾館2樓開出面積600坪的全台最大店。記者江佩君／攝影
美麗華深耕大直商圈已17年。記者江佩君／攝影
美麗華深耕大直商圈已17年。記者江佩君／攝影

無印良品 品牌 電商

延伸閱讀

MUJI無印良品最大店進駐美麗華 四大區亮點1月26日開逛

無印良品進駐遠百竹北！首推自助包裝 滿額送新竹炊粉

相關新聞

最新款的BALENCIAGA運動鞋誕生 小賈斯汀搶先帥一波

旗下擁有多款標誌性人氣款運動鞋的BALENCIAGA又帶來全新的運動鞋了！這次的系列名為Defender，在日前釋出的小...

整層樓面都給它的美麗華 無印良品營運效能1打15！

大直商圈預計今年第三季將有忠泰集團跨足生活事業的首座商場「NOKE忠泰樂生活」加入，而商圈元老美麗華在今年初則有老隊友M...

麵體升級＋素食炸醬包！阿舍「流星炸醬麵」享買4送1

歷經2年的開發，快煮麵品牌「阿舍」透過雙軌道刀模，推出全新麵體「流星麵體」，再搭配健康素食炸醬包，打造出新品「流星拌麵 ...

芭蕾舞鞋加皮穿鍊 香奈兒這兩雙鞋就是春夏定番款

自從卡爾拉格斐在1984年以香奈兒女士1957年推出的雙色繫帶鞋為靈感打造出芭蕾舞鞋之後，芭蕾舞鞋一直都是香奈兒品牌標誌...

LV跟微風廣場說掰掰 台北東區、信義商圈精品佈局洗牌

疫情下支撐國內百貨業績持續成長的強勢業種「國際精品」，今年在台北東區、信義區又有新變局，路易威登（LOUIS VUITT...

宏碁開學季主推輕薄筆電 登錄送即享券、抽foodpanda美食金

全台學生陸續開學，因應疫情變數，更應該隨時為遠距教學、居家學習做好部署。宏碁開學季主推輕薄筆電滿足學子們購機需求，包括輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。