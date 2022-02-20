皇家禮炮攜手Richard Quinn 首創House of Quinn NFT

陳年蘇格蘭威士忌大師級品牌皇家禮炮，再度與英國時尚界新星Richard Quinn攜手合作，推出皇家禮炮House of Quinn。該產品將會在倫敦時裝週舉行前夕面世，為品牌的Couture系列，再添迷人的高級時尚魅力。這款嶄新的蘇格蘭威士忌限量200瓶中的1號酒，將在全球首創高級洋酒NFT直銷平台BlockBar.com發售，幸運的買家將擁有Richard Quinn的親筆簽名的NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），以及首瓶限量版時尚設計瓶身名釀。

BlockBar的行政總裁兼聯合創辦人Dov Falic表示：「我們很高興能夠發售Richard Quinn與Royal Salute合作的首個威士忌NFT。文化對BlockBar而言，是非常重要的一環，是次合作能為顧客帶來一款結合高級時裝和威士忌NFT宇宙的產品，對此我們感到無比雀躍。」

買家購買NFT後，加密版本將由BlockBar安全保管。區塊鏈上會保留鑑定真偽的紀錄，以茲作為擁有權的電子證明。買方可以選擇兌換實物產品，屆時BlockBar將會從儲藏庫中調配發貨。買家也可以選擇在BlockBar.com轉售NFT，或儲存在虛擬酒吧，或通過BlockBar最新的贈禮平台贈送NFT。

由Richard Quinn設計的皇家禮炮House of Quinn NFT，售價為15,000美元，約合新台幣42萬元，將於2022年2月22日美國東部時間上午10點整，在blockbar.com隨機抽籤發售。在東部時間上午9點30分，一個購買通道將會開放予用戶，用戶必須在他們的錢包裡至少有1個以太幣（ETH），方可取得訪問權，並連接到通道網站。

到了美國東部時間上午10點整，通道裡的所有用戶，將被隨機安排購買次序，BlockBar將以隊伍次序安排付款。排在隊伍最前面的每個人，有10分鐘的時間交付1個以太幣（ETH）作為前金，再有48小時的時間繳付餘額。詳細的條款及細則可參閱BlockBar.com。買家可以使用以太幣（ETH）或法定貨幣，在BlockBar平台上購買NFT。

皇家禮炮House of Quinn的瓶身設計，由Richard Quinn為這款佳釀量身製作，貫徹了他過往前衛多彩的設計風格。每一瓶手工吹製的水晶酒瓶上，都以人手繪的方式，勾勒出專屬的花卉印花，並配以金箔裝飾，藍玫瑰優雅的綻放在瓶身的姿態美不勝收。

酒瓶被裝載在一個絕美的黑色禮盒中，盒上有同色系的花卉印花點綴。這款名釀更附贈由Richard Quinn專門為皇家禮炮設計及印製的口袋方巾，採用100%絲綢製作，靈感取自酒瓶專屬的花卉圖案。方巾設計沿用了Richard Quinn標誌性的混合風格，藍色和紫色和諧混合，再以白色的花邊作映襯。

珍貴的酒瓶裝載著由皇家禮炮調酒大師Sandy Hyslop最新獨創的混合麥芽蘇格蘭威士忌，這款美酒將再次鞏固蘇格蘭威士忌在調和威士忌藝術中的領先地位。濃厚順滑的混合麥芽蘇格蘭威士忌，採用來自蘇格蘭各地最上乘稀有的麥芽酒，包括一些早在Richard Quinn出生那年便在酒桶中熟成的麥芽酒，釀成了一種夾雜微妙的花香與持久的橡木氣息的迷人味道，與Richard Quinn優雅而奔放的設計風格相得益彰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康