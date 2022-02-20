麵體升級＋素食炸醬包！阿舍「流星炸醬麵」享買4送1

歷經2年的開發，快煮麵品牌「阿舍」透過雙軌道刀模，推出全新麵體「流星麵體」，再搭配健康素食炸醬包，打造出新品「流星拌麵 炸醬」，自即日起於全台量販通路開賣，除了可享上市嘗鮮價外，官網還有「買4送1」的優惠活動。

阿舍食品本次新推出的「流星麵體」，有別於一般市售快煮麵以厚度來爭取咬勁的作法，標榜使用世界首創的雙軌道刀工製程技術，藉此將麵體立體度大幅升級，同時更能切割出如同麻花狀的複雜纏繞形狀。特殊的結構讓麵體接觸醬料的面積提升至少2倍、更不易軟爛，不論是乾拌或是變成湯麵，都能長時間維持彈牙口感。