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麵體升級＋素食炸醬包！阿舍「流星炸醬麵」享買4送1
歷經2年的開發，快煮麵品牌「阿舍」透過雙軌道刀模，推出全新麵體「流星麵體」，再搭配健康素食炸醬包，打造出新品「流星拌麵 炸醬」，自即日起於全台量販通路開賣，除了可享上市嘗鮮價外，官網還有「買4送1」的優惠活動。
阿舍食品本次新推出的「流星麵體」，有別於一般市售快煮麵以厚度來爭取咬勁的作法，標榜使用世界首創的雙軌道刀工製程技術，藉此將麵體立體度大幅升級，同時更能切割出如同麻花狀的複雜纏繞形狀。特殊的結構讓麵體接觸醬料的面積提升至少2倍、更不易軟爛，不論是乾拌或是變成湯麵，都能長時間維持彈牙口感。
「流星拌麵 炸醬」除了使用流星麵體外，醬包則使用古早味傳統醬油為基底，搭配黑豆、香菇、大豆蛋白等素食原料，並且無添加味精，讓茹素者也能享受到經典的炸醬風味。每袋4入，原價169元，優惠價145元，官網並推出「買4送1」的組合優惠，讓民眾輕鬆嘗鮮。
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