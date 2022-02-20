芭蕾舞鞋加皮穿鍊 香奈兒這兩雙鞋就是春夏定番款

自從卡爾拉格斐在1984年以香奈兒女士1957年推出的雙色繫帶鞋為靈感打造出芭蕾舞鞋之後，芭蕾舞鞋一直都是香奈兒品牌標誌性的經典單品，優雅又休閒，百搭實穿的特性備受歡迎。今年春夏，香奈兒的芭蕾舞鞋再次換上了新的面貌，不只配色活潑搶眼，更結合品牌另一大識別元素「皮穿鍊」，注入更多搖滾性格。

呼應本季包款推出許多馬卡龍亮眼色調，香奈兒同樣也為芭蕾舞鞋換上像是檸檬黃、湖水藍綠、糖果桃紅等外衣，繽紛的皮革呈現經典鞋型，再加上皮穿鍊腳踝繫帶，增添造型變化度，當不露腳踝時是簡便的芭蕾舞鞋，而露出腳踝又可以透過帶搖滾風的皮穿鍊增添裝飾性。除了馬卡龍亮色款，還有經典黑、白兩色。