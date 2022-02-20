LV跟微風廣場說掰掰 台北東區、信義商圈精品佈局洗牌

疫情下支撐國內百貨業績持續成長的強勢業種「國際精品」，今年在台北東區、信義區又有新變局，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2月上旬撤出進駐約15年之久的微風廣場，而LV占地百坪的空缺將改由「開雲集團一哥」GUCCI進駐，預計今年上半年開幕，而GUCCI的原櫃位則由「開雲二哥」SAINT LAURENT接替，將與DIOR當鄰居。新光三越台北信義新天地再有精品生力軍進駐，A4分別引進BURBERRY全台首間女裝精品專門店、LOEWE全新女裝概念店進駐。

面對國際精品一哥LV出走，微風說明，LV因全球展店政策關係，欲開出全系列品項的旗艦型大店，撤出微風廣場後，在微風信義的LV將再擴大，也對LV微風信義旗艦店相當期待。而微風廣場LV的龍位空出消息釋出後，有多家國際精品爭取進駐機會，最終由近年業績持續成長的GUCCI出線，進行店櫃擴大調整。

而LV撤出微風廣場後，對同樣擁有LV的SOGO復興館更是大利多，據了解，復興SOGO成為LV在台北東區的獨家精品後，該店每天業績都有5～6成的大幅業績成長。

精品戰線拉到信義商圈，微風信義的LOEWE也出走到隔壁新光三越信義A4打造全新女裝概念店，同時，A4也進駐BURBERRY全台首間女裝精品專門店，與新光三越信義A9的BURBERRY男裝專門店作出區隔。

微風指出，原微風信義LOEWE店面規模只夠賣包款，無法滿足品牌想要的更大店面。至於LOEWE的空缺，微風指出，看好信義商圈夜生活商機，加上附近也有啜飲室Landmark、Draft Land等街頭酒吧，LOEWE的櫃位將由軒尼詩快閃店進駐試水溫。