宏碁開學季主推輕薄筆電 登錄送即享券、抽foodpanda美食金

全台學生陸續開學，因應疫情變數，更應該隨時為遠距教學、居家學習做好部署。宏碁開學季主推輕薄筆電滿足學子們購機需求，包括輕薄美型筆電Swift 5、輕薄效能筆電Swift X系列，還有適用於教育需求的入門Chromebook系列。活動期間凡購買指定機種登錄送即享券200～1,000元、另加碼天天抽foodpanda美食金3,000元等，眾多筆電優惠，是添購電腦或換機的最佳時機。

14吋輕薄美型筆電Swift 5，頂級鎂鋰和鎂鋁合金製成，具備觸控康寧玻璃螢幕，重量僅1公斤，搭載第11代Intel Core i5處理器，並經過Intel Evo平台認證。輕薄效能筆電Swift X系列16.1吋新上市機種，則是搭載最新第11代Intel Core i7-11390H處理器、搭載RTX3050Ti獨立顯卡，符合大畫面影像運算使用需求。