來趟台南小旅行！ 月津港燈節、龍崎空山祭閉展倒數

台南市月津港燈節及龍崎光節空山祭，即將進入閉展倒數，展期至2月28日，台南市政府邀請市民及各縣市朋友把握機會，來趟小旅行，體驗精彩的光影盛宴。

台南市政府表示，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，每年都吸引數十萬遊客造訪。今年策展範圍包含月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、鹽水車站、新創燈區等五大展區，作品數是歷年最多，光是過年期間就湧入18萬人次參觀。

這次燈節以「禮物」為策展主題，國際知名日本藝術團隊「teamLab」在永成戲院建構專屬的沉浸式互動投影《彩繪水族館》作品；車站燈區以鹽水車站為據點，將3棟倉庫化身為捻合歷史文化與光影科技的前衛展區。

在「公2」、「公3」與「公16」水域為今年新闢的燈區「新創燈區」，由藝術團隊「404 N.F」獨立策展，提供年輕藝術團隊發想與執行，共帶來5件新型態的大型裝置藝術；「公18-2」的「徵件燈區」也以「船說－One Piece航行計畫」為主題全新策畫。

有全國最美山林燈節之譽的龍崎光節空山祭，以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感發展主題故事。市府攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，在虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、發展出寓言動畫故事「惡地伏流」。與去年相比，在作品量體、作品技術及路線安排上皆有驚喜。