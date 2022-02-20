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信義區A9享香檳海鮮餐酒館喬遷 三月轉戰內湖禮客

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
享香檳的「法式盆菜熱海鮮拼盤」。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳的「法式盆菜熱海鮮拼盤」。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。

2018年誕生於信義區新光三越A9的享香檳海鮮餐酒館（Chambistro），將於2月底結束，三月轉戰內湖禮客（LEECO OUTLET）的二館6樓，並正式更名為「215享香檳海鮮餐酒館」。新餐廳預計3月18日起以全新面貌試營運，三月底正式開幕。

享香檳海鮮餐酒館採用Nouvelle Cuisine新法式革新烹調手法，和法式沙龍風格優雅知性風格著稱。「經營3年期間，受到疫情衝擊，堅持不裁員減薪，也不放無薪假，與同仁腦力激盪，聯手多家數位平台推出外帶、外送方案等因應措施，受到眾多好友鐵粉支持，期間不斷思考如何專注餐酒新風潮多元創新，延伸品牌以強化效益。」若消費者手上還持有「享香檳VIP贈品券」，至2月底前皆可使用，正好趁這段期間再次造訪，重溫記憶。

經營者「餐酒權威凱文老師」和「海鮮教母凱薩琳」凱氏夫妻表示：「適逢新光三越A9合約到期，決定接受禮客集團品牌聯名邀約，擴大營業升級轉型。」

「215享香檳海鮮餐酒館」為「Chambistro 享香檳海鮮餐酒館」二代店，與華董會創辦人——管家婆科技董事長翁素蕙及禮客集團董事長溫筱鴻共同聯手合作，為商務聚會、品牌包場、行銷活動、教育培訓等需求，打造更精緻服務與隱密性空間，提供多樣客製化方案。

「215享香檳海鮮餐酒館」備有三間包廂，二間為獨立包廂，用餐區加上包廂最多可接待68～80位饕客，並備有國際宴會廳，最多可容納將近400人，並備有飯店等級的大型中式圓桌，讓交誼的過程更加零距離。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享香檳的「香煎干貝、鮑魚、鮮蝦佐法式香料奶油」。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳的「香煎干貝、鮑魚、鮮蝦佐法式香料奶油」。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳的「美國PRIME安格斯肋眼牛排10盎司」。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳的「美國PRIME安格斯肋眼牛排10盎司」。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳以法式沙龍風格優雅知性風格著稱。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳以法式沙龍風格優雅知性風格著稱。圖／享香檳海鮮餐酒館提供。

海鮮 品牌 疫情

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