小孩不可以吃人蔘？ 美國FDA、中醫師打破誤解：適量補充更添免疫力

讓孩子們平安健康的長大，一直是為人父母熱切關注的育兒議題。但是現在孩童常因外在環境壓力，造成身心疲憊、免疫力低下等情況。該如何增強孩子的抵抗力、免疫力，也成為父母們的ㄧ大煩惱。陳潮宗中醫診所院長暨台北市中醫師公會名譽理事長 陳潮宗指出，人蔘是中藥材中的補氣首選，更有「開心、益智」的效果。許多人誤解孩童不能食用人蔘，但其實孩童每日適量攝取「6年根高麗蔘」，對於提高免疫力、抗過敏、促進成長等目的，都具有正面功效。

儘管人蔘對人體助益多多，但陳潮宗中醫師也表示，許多人對於人蔘最大的誤解，就是以為「孩童不能吃人蔘」。陳潮宗中醫師解釋，老一輩的概念，認為孩童是純陽之體，食用人蔘會過補、燥熱。但其實6年根的高麗蔘性溫、好吸收，對於吸收力不佳的孩童也合適。而且每日依照個人體質適量攝取，更有助於孩童提昇抵抗力、免疫力，還能幫助抗過敏、促進成長、提昇腦力發展、增進腸道保護力等作用；若是孩童體質容易疲累、體力不足、腹瀉、感冒，或是活動不足、體型瘦小者，多可以透過6年根高麗蔘從小進行體質保養，有需要就可以服用。

孩童體質容易疲累、體力不足、腹瀉、感冒，或是活動不足、體型瘦小者，多可以透過6年根高麗蔘從小進行體質保養。圖/聯合報資料庫

陳潮宗中醫師也表示，根據美國FDA指出，3歲以上的孩童，就可以吃6年根高麗蔘，並指出各年齡兒童每日建議攝取量。而且其實常用於為孩童補氣、益脾胃的健脾丸、參苓白朮散等方劑，成分內均含有人蔘，所以適量攝取，對於孩童從小調整體質、打好健康體魄的基礎有著大大的幫助。陳潮宗中醫師也建議，坊間人蔘品質不一，家長可優先選擇有品牌的人蔘專業大廠，確保在栽種過程、產品品質均有所把關，對消費者也會更有保障！