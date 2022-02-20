舌尖上的高雄旅行！特色餐酒館夯挑動味蕾

高雄市觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」，以特色餐酒館為主題，邀請60家獨具特色的餐廳，加入高雄美食地圖，並聯合知名OTA公司KKday、台灣高鐵及旅行社開發特色遊程商品，燈會期間大量外地遊客來高雄，特色餐酒館生意紅不讓，年輕族群更是消費主力。

觀光局近日邀請美食部落客來探索高雄魅力，餐酒館是重點。新生代女星蔡瑞雪與閨蜜走訪港都，走進一家家特色餐酒館，透過美食認識高雄魅力。讓她印象深刻的餐酒館包括漢來飯店PAVO餐酒館的迷你小漢堡，以香煎鵝肝、爐烤牛肉佐醃泡芭樂切片，忍不住一口接一口。走入LA ONE Café，如同偽出國來到巴黎咖啡館的閒適時光，小捲QQ包覆米飯伴隨濃郁奶香的義式墨魚鑲飯。

美食旅遊部落客「Evan夢遊世界」及旅遊IG網紅Hannah漢娜，走訪英迪格酒店Sky Bar、H2O水京棧國際酒店Pool Bar及漢來大飯店PAVO餐酒館，安排一趟閨蜜之旅，其中英迪格Sky Bar可欣賞高雄無敵夜景邊品嘗美食；H2O水京棧國際酒店Pool Bar可在透明泳池畔大啖特色餐點；漢來大飯店PAVO餐酒館環境時尚優雅，餐點風味出色，忍不住分享美照讓粉絲大飽眼福，也盡情享受與好友相聚的歡樂時光。

觀光局長周玲妏說，要了解一座城市特質，從在地人的餐桌為主題出發準沒錯，「紅色美食聖經」《米其林指南》已宣布今年將高雄納入評鑑城市，各家業者積極爭取摘星榮耀，而高雄美食多元豐富，實力堅強，觀光局以「高雄餐盤發見計畫」推廣港都的餐酒館美味，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色，歡迎大家細細品嘗城市中低調輕奢的美味，更多活動資訊可至「2022台灣燈會在高雄」官網（ https://tw-light.tw/ ）及「高雄旅遊網」（ https://khh.travel/ ）查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康