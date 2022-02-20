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獨／22年的回憶！「欣葉日本料理」中山店熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
已經22年的「欣葉日本料理（中山店）」，已於日前低調熄燈。圖／欣葉提供
已經22年的「欣葉日本料理（中山店）」，已於日前低調熄燈。圖／欣葉提供

回憶又少一間！位於台北中山北路二段上、陪伴許多民眾成長的「欣葉日本料理（中山店）」，因租約到期因素，已於日前低調熄燈，結束長達22年的歷史。欣葉也透露，未來將以嶄新的店舖為消費者服務，其能持續提供好品質的料理與用餐環境。

欣葉集團所開設的「欣葉日本料理」第一間店在1997年於新光三越A11開幕，提供日本料理吃到飽服務，包括炸蝦天婦羅、生魚片、壽司、小砵都是人氣選擇，並且依照四季變化，推出符合時令的日式餐點，受到許多消費者青睞，包括台北、桃園均有門市。此次熄燈的「中山店」，已經有22年的歷史，採雙層樓設計，環境雅緻且設有多間包廂空間，能夠一邊用餐一邊享受城市街景，在GOOGLE地圖上累積超過5,200則評論，平均4.2顆星。

儘管廣受粉絲喜愛，但中山店因租約到期，已經於2月15日結束營業。欣葉表示，有鑑於消費者對buffet的品味需求日益提升及著眼品牌優化，中山店面臨租約到期時，團隊評估現有店鋪狀況後，決定直接以嶄新的店舖營運為消費者服務，期能持續提供好品質的料理與用餐環境，預計上半年可與大家見面，詳情將另於官網公告。目前欣葉日本料理仍有信義新天地A11、館前店、健康店、中茂店等4間門市，顧客可選擇其他分店用餐。

日本料理 桃園 壽司

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