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佳士得鐘表春季拍賣杜拜開跑 運動休閒表當道

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（由左至右）百達翡麗型號3940G萬年曆 ‘Ovitz dial’，估價10萬美元起；百達翡麗型號3974J萬年曆三問腕表，估價35萬美元起。圖／佳士得提供
（由左至右）百達翡麗型號3940G萬年曆 ‘Ovitz dial’，估價10萬美元起；百達翡麗型號3974J萬年曆三問腕表，估價35萬美元起。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於3月15日起至30日止於線上舉辦鐘表拍賣「Watches Online: The Dubai Edit」，精選逾150只腕表將於拍賣期間於杜拜展出，揭開今年鐘表拍賣的序幕。佳士得表示，去年鐘表拍賣成績斐然，成交總額逾2億美元，比2020年成長了257%，平均成交率達90%。而去年4月佳士得在杜拜線上鐘表拍賣，以總成交額1410萬美元刷新拍賣行線上鐘表交易紀錄。

今年拍賣焦點之一為Richard Mille型號RM70-01的Alain Prost陀飛輪，是品牌於2017年與F1四屆冠軍Alain Prost.合作的陀飛輪，還具有一款少見的機械式里程表可紀錄99,999公里遠的總距離，腕表表殼為品牌經典的碳纖維Carbon TPT材質，全球限量30只，估價待詢。另一焦點則是當今最熱門的勞力士彩虹迪通拿，永恆玫瑰金表殼共鑲嵌36顆長梯形切割彩色寶石，搭配黑漆面與金色水晶小表盤，估價30萬美元起。

近年來相當熱門的獨立製表師品牌F.P. Journe ，則有兩件拍品甚受矚目：一件是早期青銅材質機芯的陀飛輪Tourbillon Souverain，是品牌1999年打響名號的代表作，結合陀飛輪與恆定動力機制，估價40萬美元起。另一枚上拍的F.P. Journe則是2000年推出的黑標Chronomètre à Résonance，是這個製表師品牌推出的第二款具備雙平衡擺輪的腕表作品，其中黑標系列是既有客戶才能訂購的系列，每年僅生產12只，平均每個型號只生產2只，估價25萬美元起。

「表王」百達翡麗的3974則是1989年為歡慶品牌150週年推出的三問萬年曆作品，至2000年停產前總共僅生產160只，表殼為Jean-Pierre Hagmann打造，此次有上拍的這枚型號3974J腕表估價35萬美元起。另一枚獨一無二的百達翡麗型號3940G萬年曆，為迪士尼前總裁Michael S. Ovitz向品牌訂製的作品之一，表盤上有他個人簽名樣式。型號3940是品牌史上生產時間最長的表款之一，從1984年推出之後持續生產到2007年。此為型號3940第二系列的白K金萬年曆，搭配玫瑰金面盤，估價10萬美元起。

F.P. Journe Tourbillon Souverain配青銅機芯，估價40萬美元起；F.P. Journe黑標Chronomètre à Résonance，估價25萬美元起。圖／佳士得提供
F.P. Journe Tourbillon Souverain配青銅機芯，估價40萬美元起；F.P. Journe黑標Chronomètre à Résonance，估價25萬美元起。圖／佳士得提供
（由左至右）百達翡麗型號3940G ‘Ovitz dial’、百達翡麗型號3974J、勞力士彩虹迪通拿、Richard Mille型號RM 70-01、F.P. Journe Tourbillon Souverain配青銅機芯、F.P. Journe 黑標Chronomètre à Résonance。圖／佳士得提供
（由左至右）百達翡麗型號3940G ‘Ovitz dial’、百達翡麗型號3974J、勞力士彩虹迪通拿、Richard Mille型號RM 70-01、F.P. Journe Tourbillon Souverain配青銅機芯、F.P. Journe 黑標Chronomètre à Résonance。圖／佳士得提供
佳士得將於3月15日起至30日止於線上舉辦鐘表拍賣「Watches Online: The Dubai Edit」。圖／佳士得提供
佳士得將於3月15日起至30日止於線上舉辦鐘表拍賣「Watches Online: The Dubai Edit」。圖／佳士得提供
（由左至右）百達翡麗型號3940G萬年曆 ‘Ovitz dial’，估價10萬美元起；百達翡麗型號3974J萬年曆三問腕表，估價35萬美元起。圖／佳士得提供
（由左至右）百達翡麗型號3940G萬年曆 ‘Ovitz dial’，估價10萬美元起；百達翡麗型號3974J萬年曆三問腕表，估價35萬美元起。圖／佳士得提供
Richard Mille型號RM70-01的Alain Prost陀飛輪，估價待詢；勞力士彩虹迪通拿，估價30萬美元起。圖／佳士得提供
Richard Mille型號RM70-01的Alain Prost陀飛輪，估價待詢；勞力士彩虹迪通拿，估價30萬美元起。圖／佳士得提供

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