胸前挖空太辣囉！Chiara西裝外套鑲嵌3萬顆水晶

義大利最強網紅Chiara Ferragni結束紐約時裝周行程，在回程前幾日她一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線，當中一套造型甚至搭配了鑲嵌著30000顆施華洛世奇水晶的西裝外套，華麗逼人。而且這身服裝來自義大利造型師Nick Cerioni的自創品牌，Chiara忙歸忙還不忘推廣家鄉新銳藝術家，讓她的高影響力能夠為品牌增加多一點討論聲量，甚至連設計這套服裝的造型師本人都為此感到又驚又喜。

「我不敢相信，閃耀的Chiara Ferragni穿了The Nick（品牌名）還未上市的水晶西裝外套，我說不出話來了！愛妳！」Nick Cerioni在IG上表示。這身西裝外套其實之前就曾曝光過，由義大利當紅人氣歌手Tananai示範，上面手工鑲嵌了30000顆施華洛世奇水晶 ，非常有舞台效果。Chiara用胸前挖空的緊身衣與黑色西裝褲搭配，流露帥氣搖滾風又不失性感霸氣。