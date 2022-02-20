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胸前挖空太辣囉！Chiara西裝外套鑲嵌3萬顆水晶

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni在回程前幾日一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線。圖／摘自IG
Chiara Ferragni在回程前幾日一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線。圖／摘自IG

義大利最強網紅Chiara Ferragni結束紐約時裝周行程，在回程前幾日她一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線，當中一套造型甚至搭配了鑲嵌著30000顆施華洛世奇水晶的西裝外套，華麗逼人。而且這身服裝來自義大利造型師Nick Cerioni的自創品牌，Chiara忙歸忙還不忘推廣家鄉新銳藝術家，讓她的高影響力能夠為品牌增加多一點討論聲量，甚至連設計這套服裝的造型師本人都為此感到又驚又喜。

「我不敢相信，閃耀的Chiara Ferragni穿了The Nick（品牌名）還未上市的水晶西裝外套，我說不出話來了！愛妳！」Nick Cerioni在IG上表示。這身西裝外套其實之前就曾曝光過，由義大利當紅人氣歌手Tananai示範，上面手工鑲嵌了30000顆施華洛世奇水晶 ，非常有舞台效果。Chiara用胸前挖空的緊身衣與黑色西裝褲搭配，流露帥氣搖滾風又不失性感霸氣。

Chiara穿的另一套緊身裝則是黑色連身褲裝，魅惑質感讓她忍不住自封「貓女」。這身衣服同樣是胸前挖空的大辣設計，搭配銳利墊肩，氣場超強！也讓人很期待過一陣子的米蘭時裝周身為在地人的她又會嘗試哪些搶眼的穿搭。

義大利當紅人氣歌手Tananai之前就曾穿過The Nick的水晶西裝外套。圖／摘自IG
義大利當紅人氣歌手Tananai之前就曾穿過The Nick的水晶西裝外套。圖／摘自IG
Nick Cerioni的自創品牌The Nick用30000顆施華洛世奇水晶裝飾西裝外套。圖／摘自IG
Nick Cerioni的自創品牌The Nick用30000顆施華洛世奇水晶裝飾西裝外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni在回程前幾日一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線。圖／摘自IG
Chiara Ferragni在回程前幾日一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線。圖／摘自IG
Chiara穿的另一套緊身裝則是黑色連身褲裝，魅惑質感讓她忍不住自封「貓女」。這身衣服同樣是胸前挖空的大辣設計，搭配銳利墊肩，氣場超強！圖／摘自IG
Chiara穿的另一套緊身裝則是黑色連身褲裝，魅惑質感讓她忍不住自封「貓女」。這身衣服同樣是胸前挖空的大辣設計，搭配銳利墊肩，氣場超強！圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套鑲嵌著30000顆施華洛世奇水晶。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套鑲嵌著30000顆施華洛世奇水晶。圖／摘自IG
義大利當紅人氣歌手Tananai之前就曾穿過The Nick的水晶西裝外套。圖／摘自IG
義大利當紅人氣歌手Tananai之前就曾穿過The Nick的水晶西裝外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni在回程前幾日一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線。圖／摘自IG
Chiara Ferragni在回程前幾日一改日前中空露腰裝的穿搭喜好，改以胸前挖空的貼身衣展現姣好身形和性感事業線。圖／摘自IG
Nick Cerioni的自創品牌The Nick用30000顆施華洛世奇水晶裝飾西裝外套。圖／摘自IG
Nick Cerioni的自創品牌The Nick用30000顆施華洛世奇水晶裝飾西裝外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套鑲嵌著30000顆施華洛世奇水晶。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套鑲嵌著30000顆施華洛世奇水晶。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套來自義大利造型師Nick Cerioni的自創品牌The Nick。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套來自義大利造型師Nick Cerioni的自創品牌The Nick。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套來自義大利造型師Nick Cerioni的自創品牌The Nick。圖／摘自IG
Chiara Ferragni的外套來自義大利造型師Nick Cerioni的自創品牌The Nick。圖／摘自IG

義大利 西裝 品牌

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