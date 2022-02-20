蘇富比五月再拍麥克羅威 羅斯科等共30件絕世傑作亮相

美國房產大亨麥克羅威（Macklowe）的35件現當代藝術經典傑作，在去年11月於紐約蘇富比拍賣，以6.76億美元總額刷新了單一收藏家拍賣的成交紀錄。蘇富比宣布The Macklowe Collection的另外30件藝術品將於5月16日舉行拍賣，其中重點拍品將自2月22日起至3月2日止，與3月2日蘇富比倫敦「現代及當代藝術拍賣會」以及「NOW 當代藝術晚拍」的拍品一同於倫敦蘇富比新龐德街的畫廊公開展出。麥克羅威焦點拍品將於拍賣前巡迴至棕櫚灘、台北、香港及上海等地展出；台北預展時間目前暫定為4月14日至15日。

許多重要藝術家的作品將再度於今年的拍賣登場，多為藝術家創作生涯中的關鍵之作。領銜之作為一幅從未公開展覽過的馬克羅斯科（Mark Rothko）1960年作品「無題」，是羅斯科標誌性抽象作品中的典型佳構，是藝術家在1960年創作的19幅畫作之一，同年作品中的接近半數被博物館收藏。羅斯科此畫將1950年代畫作中常見的鮮艷色彩換成更豐富多變的深紅、紫色和深藍色調，飽滿色調充滿冥想意味。

格哈德里希特（Gerhard Richter）創作於1975年的巨幅傑作「海景」是此拍焦點之一，捕捉了大自然壯麗磅礡的美態，遊走於相片與畫作之間的界線，是同一主題中僅有的四幅大尺寸油畫之一，系列作品均創作於1975年，體現出里希特攝影繪畫（photo based paintings）的不同特點，並顯露出他向抽象發展的趨勢同時，也啟發了20世紀後期對於藝術擬真的探討。麥克羅威於1998年時購入此作。

再度登場的藝術家還包括普普大師安迪沃荷（Andy Warhol），是創作於沃荷1987年2月去世前數月的自畫像，屬於藝術家生前最後一批作品「恐怖假髮」系列。這幅肖像巨作迄今僅公開展覽過兩次，畫中以迷彩面紗為預示性的死亡面具，其重要性足以與早前作品的主要形象瑪麗蓮夢露相提並論。其他同尺寸的「恐怖假髮」系列自畫像均由全球不同博物館收藏。