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蘇富比五月再拍麥克羅威 羅斯科等共30件絕世傑作亮相

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Mark Rothko 1960年作「無題」，估價3,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Mark Rothko 1960年作「無題」，估價3,500萬美元起。圖／蘇富比提供

美國房產大亨麥克羅威（Macklowe）的35件現當代藝術經典傑作，在去年11月於紐約蘇富比拍賣，以6.76億美元總額刷新了單一收藏家拍賣的成交紀錄。蘇富比宣布The Macklowe Collection的另外30件藝術品將於5月16日舉行拍賣，其中重點拍品將自2月22日起至3月2日止，與3月2日蘇富比倫敦「現代及當代藝術拍賣會」以及「NOW 當代藝術晚拍」的拍品一同於倫敦蘇富比新龐德街的畫廊公開展出。麥克羅威焦點拍品將於拍賣前巡迴至棕櫚灘、台北、香港及上海等地展出；台北預展時間目前暫定為4月14日至15日。

許多重要藝術家的作品將再度於今年的拍賣登場，多為藝術家創作生涯中的關鍵之作。領銜之作為一幅從未公開展覽過的馬克羅斯科（Mark Rothko）1960年作品「無題」，是羅斯科標誌性抽象作品中的典型佳構，是藝術家在1960年創作的19幅畫作之一，同年作品中的接近半數被博物館收藏。羅斯科此畫將1950年代畫作中常見的鮮艷色彩換成更豐富多變的深紅、紫色和深藍色調，飽滿色調充滿冥想意味。

格哈德里希特（Gerhard Richter）創作於1975年的巨幅傑作「海景」是此拍焦點之一，捕捉了大自然壯麗磅礡的美態，遊走於相片與畫作之間的界線，是同一主題中僅有的四幅大尺寸油畫之一，系列作品均創作於1975年，體現出里希特攝影繪畫（photo based paintings）的不同特點，並顯露出他向抽象發展的趨勢同時，也啟發了20世紀後期對於藝術擬真的探討。麥克羅威於1998年時購入此作。

再度登場的藝術家還包括普普大師安迪沃荷（Andy Warhol），是創作於沃荷1987年2月去世前數月的自畫像，屬於藝術家生前最後一批作品「恐怖假髮」系列。這幅肖像巨作迄今僅公開展覽過兩次，畫中以迷彩面紗為預示性的死亡面具，其重要性足以與早前作品的主要形象瑪麗蓮夢露相提並論。其他同尺寸的「恐怖假髮」系列自畫像均由全球不同博物館收藏。

兩幅作品於11月拍賣創出佳績的藝術家威廉德庫寧（Willem de Kooning），5月亦有兩幅同樣重要的傑作登拍，分別是作於1961年的「無題」，以及1984年的「無題XIII」；賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）雕塑「高柱上的迪亞哥II」、畢卡索雕塑「年輕男子」等。首次將於5月登上拍賣的藝術家作品則有Jean Dubuffet於1944年創作的首幅裸體大畫「大型炭黑色裸像」。

Willem de Kooning 1961 年作「無題」，估價700萬美元起。圖／蘇富比提供
Willem de Kooning 1961 年作「無題」，估價700萬美元起。圖／蘇富比提供
Andy Warhol，1986年作「自畫像」，估價1,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Andy Warhol，1986年作「自畫像」，估價1,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Gerhard Richter 1975年作「海景」，估價2,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Gerhard Richter 1975年作「海景」，估價2,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Jean Dubuffet 1944年作「大型炭黑色裸像」，估價400萬美元起。圖／蘇富比提供
Jean Dubuffet 1944年作「大型炭黑色裸像」，估價400萬美元起。圖／蘇富比提供
Mark Rothko 1960年作「無題」，估價3,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Mark Rothko 1960年作「無題」，估價3,500萬美元起。圖／蘇富比提供

藝術家 蘇富比 倫敦

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