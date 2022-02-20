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拉麵為什麼賣超貴？從關鍵字看熱議原因 3連鎖名店成網友心頭好

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:示意圖／pixaby

文／姜雅馨

日式拉麵進軍台灣以來一直深受國人喜愛，從濃厚豚骨到麻辣激辛的口味一應俱全，甚至還有網友製作一份「台北捷運拉麵地圖」攻略，讓拉麵控們紛紛瘋傳分享。近日就有網友好奇「拉麵憑什麼賣那麼貴」，也成為近期網路熱議話題。

拉麵憑什麼賣那麼貴？網友好奇：職人精神的價格嗎？

網友在PTT上以「拉麵憑什麼賣那麼貴」為題，說明一碗兩百的拉麵「拆開來看不就一坨麵、兩片肉、一片海苔、一顆蛋、一勺玉米，再加點市場熟客不用錢的蔥」，質疑原料成本根本不到台幣50元，「其他成本也算50元好了，多出來的100元是什麼？職人精神的價格嗎？」

拉麵示意圖

image source:示意圖／pixaby

拉麵價格意外引發論戰！網友劃1重點：成本其實超高

網友們看完後表示，「憑你會跑去吃啊」、「一個願打，幾百個願挨」、「拉麵在日本就跟滷肉飯一樣等級」，不過也有人認為「房租裝潢吧」、「自己煮過一次，材料時間成本超高」、「我之前完全照抄光材料要500元」、「湯頭不是用粉泡的就得熬煮半天以上、叉燒光是備料就得花兩天」、「好的湯頭非常難熬，我不覺得貴」，也有網友覺得「標準的工時技術不用錢的想法」、「你可以做一碗看看」、「如果成本真的100元，那賣200元算超便宜欸」。

PTT網友對拉麵價格討論

image source:PTT

從熱門關鍵字看網友熱議話題！3間連鎖拉麵均獲老饕好評

《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以發現網友近一年討論「日本拉麵」的熱門關鍵字包含「店家」、「排隊」、「人氣」、「招牌」、「食材」、「湯頭」、「麵條」、「叉燒」、「豚骨」、「口味」、「口感」，可見網友吃日本拉麵的時候多會事先搜尋人氣店家，特別是排隊名店會引起關注，在拉麵部分網友則看重湯頭、麵條、叉燒、豚骨等食材的口味與口感，也成為願意消費買單的原因之一。

日本拉麵近一年熱門關鍵字

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

例如知名連鎖拉麵「一蘭拉麵」湯頭便是以豬骨熬煮，客人可依照食券選項調整拉麵口味與麵條硬度，加上貼心提供中文、英文、韓文三種語言菜單，24小時營業與獨立座位空間的設計，讓夜貓族獨自一人也能品嚐香氣十足的日本拉麵。

「一蘭拉麵」日式連鎖網路口碑排行榜

▲「一蘭拉麵」位居網路溫度計的日式連鎖網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》日式連鎖網路口碑排行（2021/11/20~2022/02/17)

一蘭拉麵

image source:Facebook／天然豚骨拉麵專門店 一蘭拉麵

「花月嵐」也是穩佔台灣拉麵市場的連鎖品牌，每3個月透過拉麵職人絞盡腦汁研發出創新餐點，吸引拉麵迷們紛紛前來品嚐，甚至會因應大眾要求製成限定菜單。「辣麻味噌拉麵鬼金棒」從2015年來台插旗後，至今仍是排隊名店之一，許多老饕因「鬼增量麻」、「鬼增量辣」慕名前往，不過日前曾有民眾吃「鬼增量辣」身體不適送醫，讓店家不得不宣布停賣「鬼增量辣度」，意外成為網友討論話題。

「花月嵐」日式連鎖網路口碑排行榜

▲「花月嵐」位居網路溫度計的日式連鎖網路口碑第11名。

image source:《DailyView網路溫度計》日式連鎖網路口碑排行（2021/11/20~2022/02/17)

花月嵐


image source:Facebook／花月嵐Super麵『蒜了！來吃麵』

「辣麻味增拉麵鬼金棒」日式連鎖網路口碑排行榜

▲「辣麻味噌拉麵鬼金棒」位居網路溫度計的日式連鎖網路口碑第12名。

image source:《DailyView網路溫度計》日式連鎖網路口碑排行（2021/11/20~2022/02/17)

辣麻味增拉麵 鬼金棒

image source:辣麻味增拉麵 鬼金棒

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