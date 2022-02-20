愛馬仕經典HEURE H繽紛蛻變 鑽石流光映照彩色硬寶石面

用字母框住時間 -- 設計師Philippe Mouquet在1996年為愛馬仕創作的Heure H腕表，藏著一份愛馬仕獨有的法式趣味俏皮，也因此風靡全球20餘年，始終都是愛馬仕一個強大的品牌標誌。愛馬仕持續為這個充滿魅力的設計注入新意、變換各種風格：2022年，Heure H腕表首次採用彩色半寶石為表盤：銀曜石、孔雀石和砂金石，表盤周圍與表圈邊緣以鑽石鑲嵌點綴，透過迷人的光線營造視覺深度、彰顯寶石的強烈色調，展現Heure H的新鮮與活力。

低調而自信的三款全新Heure H腕表猶如對比鮮明的三重奏：中尺寸精鋼腕表，以源自火山岩的稀有銀曜石為表盤；小尺寸玫瑰金表殼則襯托深綠紋路的孔雀石；由不同石英石混合而成的深藍色砂金石，則配上小尺寸精鋼表殼。表盤寶石的四角更仔細琢磨成斜面，視覺上更彰顯寶石表盤線條的立體縱深。