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愛馬仕經典HEURE H繽紛蛻變 鑽石流光映照彩色硬寶石面

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Heure H寶石腕表中型款，26毫米精鋼鑲鑽表殼配銀曜石表盤，44萬2,800元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表中型款，26毫米精鋼鑲鑽表殼配銀曜石表盤，44萬2,800元。圖／愛馬仕提供

用字母框住時間 -- 設計師Philippe Mouquet在1996年為愛馬仕創作的Heure H腕表，藏著一份愛馬仕獨有的法式趣味俏皮，也因此風靡全球20餘年，始終都是愛馬仕一個強大的品牌標誌。愛馬仕持續為這個充滿魅力的設計注入新意、變換各種風格：2022年，Heure H腕表首次採用彩色半寶石為表盤：銀曜石、孔雀石和砂金石，表盤周圍與表圈邊緣以鑽石鑲嵌點綴，透過迷人的光線營造視覺深度、彰顯寶石的強烈色調，展現Heure H的新鮮與活力。

低調而自信的三款全新Heure H腕表猶如對比鮮明的三重奏：中尺寸精鋼腕表，以源自火山岩的稀有銀曜石為表盤；小尺寸玫瑰金表殼則襯托深綠紋路的孔雀石；由不同石英石混合而成的深藍色砂金石，則配上小尺寸精鋼表殼。表盤寶石的四角更仔細琢磨成斜面，視覺上更彰顯寶石表盤線條的立體縱深。

而看起來猶如許多個正方形從外圍往中心一層一層的內縮、明暗交替如燈光流動的視覺效果，則是愛馬仕更費心創造全新的鑽石鑲嵌方式。愛馬仕在H形表殼的四角與表鏡周圍外側鑲嵌單排鑽石，並刻意在鑽石於表鏡之間保留一圈表殼金屬；同時在表殼內側四周斜切的凸緣也鑲上單排鑽石，讓此四面的單排鑽石與寶石表盤四周的斜切面交接處形成如山谷的構造，以低調的手法營造出令人驚喜的視覺效果。

Heure H寶石腕表小型款，21毫米玫瑰金鑲鑽表殼配孔雀石表盤，62萬800元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米玫瑰金鑲鑽表殼配孔雀石表盤，62萬800元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米玫瑰金鑲鑽表殼配孔雀石表盤，62萬800元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米玫瑰金鑲鑽表殼配孔雀石表盤，62萬800元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米精鋼鑲鑽表殼配砂金石表盤，37萬2,500元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米精鋼鑲鑽表殼配砂金石表盤，37萬2,500元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米精鋼鑲鑽表殼配砂金石表盤，37萬2,500元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表小型款，21毫米精鋼鑲鑽表殼配砂金石表盤，37萬2,500元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表中型款，26毫米精鋼鑲鑽表殼配銀曜石表盤，44萬2,800元。圖／愛馬仕提供
Heure H寶石腕表中型款，26毫米精鋼鑲鑽表殼配銀曜石表盤，44萬2,800元。圖／愛馬仕提供

鑽石 愛馬仕 腕表

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