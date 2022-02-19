第二客5折、紅白酒買一送一 慕軒飯店2月快閃好食成雙

虎年新氣象，位於台北市敦南林蔭大道上、慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳，將推出2月快閃「打卡好食成雙」優惠活動。即日起至2月28日，凡於FB或IG社群平台打卡慕軒飯店並標籤「#第二客5折」，享午晚餐兩人同行、第二位5折優惠，再享指定紅白酒與調酒買一送一。

GUSTOSO餐廳以義式料理聞名，歡慶虎年祭出限時快閃活動，GUSTOSO每日午間、周五至周日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配自助餐檯料理每位880元+10%起，可品嘗到創意翻玩台式芥蘭羊肉的「炭烤紐西蘭小羔羊排」、解構義大利維內托菜餚「爐烤海潮鯛鳳尾魚醬汁」或香氣四溢經典迷人「黑松露白味噌松本茸特寬麵」。

周一至四晚間則供應「義式經典套餐」每套1,680元+10%，主菜「美國Prime級紐約客牛排6oz」或「炭烤季節時令鮮魚」二選一，套餐還有「彩虹番茄水牛起司沙拉」、「米蘭奶油卡布奇諾蘑菇濃湯」、手工甜點及茶飲。以上餐點於活動期間打卡均享第二客5折優惠。

此外，若想在周末夜聽音樂小酌放鬆，位於慕軒飯店1樓、曾榮獲世界奢華餐廳大獎的URBAN331威士忌酒吧，每周五、六晚間19:00~21:30推出「LIVE MUSIC! 搖擺周末夜」活動，入場費每位800元+10%(可全額折抵用餐酒飲消費)，並提供精選紅白酒暢飲499元+10%優惠價。

GUSTOSO：02-7726-9099、URBAN331：02-7726-9090。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

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